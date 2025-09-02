غداً.. اللجان الفرعية لانتخابات مجلس الشعب تؤدي القسم في أغلب المحافظات السورية

دمشق-سانا

أعلن المتحدث الإعلامي باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري نوار نجمة أنّ اللجان الفرعية ستؤدي غداً القسم في أغلب المحافظات، لتبدأ بممارسة مهامها حسب النظام الانتخابي المؤقت الصادر وفقاً للمرسوم رقم 143 لعام 2025.

وأوضح نجمة في تصريح لـ سانا أنّ اجتماع اللجان الفرعية للمنطقة الجنوبية (دمشق وريف دمشق ودرعا والقنيطرة) سيكون عند الساعة الواحدة ظهراً في مقر مجلس الشعب، أما بقية المحافظات فسوف يتوجه أعضاء من اللجنة العليا إليها غداً.

وأكد نجمة أنّ هذه الخطوة تأتي في إطار حرص اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب على نزاهة وكفاءة العملية الانتخابية، ولإعطاء كل التعليمات التنفيذية وآلية العمل بشكل دقيق للجان الفرعية لتبدأ بممارسة مهامها.

وكانت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب أصدرت مساء أمس القرار رقم 26 لعام 2025، والمتضمن تعيين أعضاء في اللجان الفرعية للدوائر الانتخابية في محافظات: حلب والقنيطرة وحمص واللاذقية ودير الزور.