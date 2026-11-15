الجيش اليمني يعلن تنفيذ 906 عمليات عسكرية ضد مواقع ميليشيا الحوثي

عدن-سانا



أعلن المتحدث باسم القوات اليمنية العقيد ماجد النزيلي اليوم الأحد، أن القوات المسلحة بمختلف تشكيلاتها نفذت 906 عمليات استهداف ضد مواقع ميليشيا الحوثي.



وأوضح النزيلي في بيان عبر منصة “إكس”، أن العمليات طالت مواقع الميليشيا وتجمعاتها وتحصيناتها ووسائلها القتالية في عدد من الجبهات، وتوزعت على 41 غارة جوية، و18 عملية بالطيران المسيّر، و90 عملية باستخدام الراجمات، و757 عملية بمدفعية الميدان.



وأضاف أن العمليات أسفرت أيضاً عن مقتل وإصابة 201 من عناصر الميليشيا وقياداتها الميدانية، وتدمير وإعطاب 121 آلية ومعدة عسكرية تابعة لها.



وأشار النزيلي إلى أن القوات اليمنية تواصل مهامها في الجبهتين الجنوبية والجنوبية الغربية، والتصدي لهجمات الميليشيا وتحركاتها، مؤكداً أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لضمان أمن الملاحة في مضيق باب المندب، ومواصلة العمل لتحقيق أهداف عملية “فجر اليمن”، مع الالتزام بالقانون الدولي الإنساني واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين.



وتُعد جبهة تعز من أبرز محاور المواجهة، في ظل استمرار القيود المفروضة على عدد من الطرق والمنافذ المؤدية إلى المدينة، وما يترتب عليها من تداعيات إنسانية ومعيشية على السكان.



وكانت القوات اليمنية أعلنت في وقت سابق اليوم، تنفيذ عملية إعادة ‏تموضع من مطار ذوباب ومنطقة باب المندب غرب محافظة تعز، في إطار ‏إعادة تنظيم انتشارها وتعزيز وجودها في المناطق والمحاور العسكرية التي ‏تفرضها التطورات الميدانية.‏