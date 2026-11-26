بكين-سانا

حذرت وزارة الدفاع الصينية، اليوم الخميس، اليابان من تأجيج التوترات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مطالبة بوقف تدخلها في قضية بحر الصين الجنوبي.

وقال المتحدث باسم الوزارة العقيد الأول تشن شي، في تصريحات نشرها موقعها الرسمي: إن تقرير الأمن الصيني لعام 2027 الصادر عن المعهد الوطني للدراسات الدفاعية التابع لوزارة الدفاع اليابانية، يسعى إلى تبرير تدخل طوكيو في قضية بحر الصين الجنوبي وتأجيج التوترات الإقليمية، وتشويه عمليات إنفاذ القانون الصينية.

وأضاف تشن أن التقرير يعكس طموح السلطات اليابانية إلى تعزيز قواتها المسلحة والتخلي عن مبدأ الدفاع الحصري، محذراً من محاولات اليابان زيادة وجودها العسكري في بحر الصين الجنوبي، وتزويد دول المنطقة، ومنها الفلبين، بالأسلحة والمعدات، وتشكيل تكتلات عسكرية حصرية.

وأكد المتحدث أن الجزر والشعاب في بحر الصين الجنوبي جزء من الأراضي الصينية، وأن اليابان ليست طرفاً في النزاع ولا يحق لها الإدلاء بتصريحات بشأنه، داعياً طوكيو إلى وقف تأجيج التوترات واحترام السلام والاستقرار الإقليميين.

وتأتي التصريحات الصينية وسط توتر متصاعد في العلاقات بين بكين وطوكيو، على خلفية الخلافات البحرية والأمنية، ولا سيما في بحر الصين الشرقي وبحر الصين الجنوبي.

وتتنازع الصين واليابان السيادة على جزر دياويو، التي تسميها اليابان سينكاكو، فيما تتداخل مطالبات السيادة البحرية في بحر الصين الجنوبي بين الصين وعدد من دول المنطقة، بينها الفلبين وفيتنام وماليزيا وبروناي.