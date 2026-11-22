بروكسل – سانا
تواجه المطارات البلجيكية اضطراباً واسعاً في حركة الملاحة الجوية غداً الإثنين، مع توقع إلغاء معظم الرحلات لمدة 14 ساعة، إثر مشاركة المراقبين الجويين في إضراب وطني احتجاجاً على إجراءات التقشف الحكومية.
وذكرت صحيفة إندبندنت عربية نقلاً عن شركة “سكايز” المسؤولة عن إدارة الحركة الجوية في بلجيكا، أن الإضراب سيؤدي إلى تعليق خدمات الملاحة الجوية بين الساعة السابعة صباحاً والتاسعة مساءً، بسبب عدم كفاية عدد الموظفين لضمان سلامة الحركة الجوية، مع الإبقاء على الخدمات الضرورية للحالات الطارئة.
وحذر مطارا بروكسل وشارلروا من تداعيات الإضراب، مؤكدين أن غالبية الرحلات القادمة والمغادرة ستُلغى، ما سيؤثر في آلاف المسافرين، فيما أشار مطار شارلروا إلى تعذر إقلاع الطائرات أو هبوطها من دون خدمات مراقبة الحركة الجوية.
ويأتي الإضراب في ظل موجة احتجاجات تشهدها بلجيكا رفضاً لخطط الحكومة برئاسة بارت دي ويفر لتوفير نحو 10 مليارات يورو خلال الأعوام المقبلة، بهدف خفض العجز المالي.
ويخوض دي ويفر مفاوضات مع شركائه في الائتلاف الحكومي للتوصل إلى اتفاق بشأن موازنة جديدة تتضمن خفض الإنفاق، وذلك بعد تقديم استقالته في وقت سابق من الشهر الجاري إثر تعثر المفاوضات، قبل أن يرفض الملك فيليب قبولها ويمنحه مهلة إضافية للتوصل إلى اتفاق.