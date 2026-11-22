بروكسل – سانا‏

تواجه المطارات البلجيكية اضطراباً واسعاً في حركة الملاحة الجوية غداً ‏الإثنين، مع توقع إلغاء معظم الرحلات لمدة 14 ساعة، إثر مشاركة ‏المراقبين الجويين في إضراب وطني احتجاجاً على إجراءات التقشف ‏الحكومية.‏

وذكرت صحيفة إندبندنت عربية نقلاً عن شركة “سكايز” المسؤولة عن إدارة ‏الحركة الجوية في بلجيكا، أن الإضراب سيؤدي إلى تعليق خدمات الملاحة ‏الجوية بين الساعة السابعة صباحاً والتاسعة مساءً، بسبب عدم كفاية عدد ‏الموظفين لضمان سلامة الحركة الجوية، مع الإبقاء على الخدمات ‏الضرورية للحالات الطارئة.‏

وحذر مطارا بروكسل وشارلروا من تداعيات الإضراب، مؤكدين أن غالبية ‏الرحلات القادمة والمغادرة ستُلغى، ما سيؤثر في آلاف المسافرين، فيما أشار ‏مطار شارلروا إلى تعذر إقلاع الطائرات أو هبوطها من دون خدمات مراقبة ‏الحركة الجوية.‏

ويأتي الإضراب في ظل موجة احتجاجات تشهدها بلجيكا رفضاً لخطط ‏الحكومة برئاسة بارت دي ويفر لتوفير نحو 10 مليارات يورو خلال الأعوام ‏المقبلة، بهدف خفض العجز المالي.‏

ويخوض دي ويفر مفاوضات مع شركائه في الائتلاف الحكومي للتوصل إلى ‏اتفاق بشأن موازنة جديدة تتضمن خفض الإنفاق، وذلك بعد تقديم استقالته في ‏وقت سابق من الشهر الجاري إثر تعثر المفاوضات، قبل أن يرفض الملك ‏فيليب قبولها ويمنحه مهلة إضافية للتوصل إلى اتفاق.‏

‏ ‏