تدريبات أمريكية – كورية جنوبية مشتركة على الإمداد الجوي

نيويورك-وسيئول-سانا‏

أجرت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، تدريبات مشتركة على الإمداد الجوي ‌‏بهدف تعزيز قدراتهما على الإمداد اللوجستي الجوي السريع في سيناريوهات الحرب‎ .‎

ونقلت وكالة “يونهاب” عن قيادة القوات المشتركة للبلدين قولها في بيان: إنّ التدريبات ركزت على ‌‏عمليات الإسقاط الجوي للحمولات الثقيلة والإمدادات الخفيفة على حد سواء، وعلى وجه ‌‏الخصوص، تدربت القوات على إعادة الإمداد الجوي المتبادل للعتاد والمعدات العسكرية على مدار ‌‏الساعة ومن ارتفاعات متفاوتة تزيد عن 3 آلاف متر‌‏ ‌‏”.‏

وجمعت التدريبات الوحدات العسكرية الرئيسية للبلدين، بما في ذلك قيادة الحرب الخاصة التابعة ‌‏للقوات البرية وقيادة الدعم اللوجستي الأولى، وقيادة النقل الجوي والاستطلاع التابعة للقوات الجوية ‌‏من الجانب الكوري الجنوبي، إضافة إلى الفرقة المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة‎.‎

وقالت قيادة القوات المشتركة: إنّ الهدف من هذه التدريبات هو الحفاظ على قدرات الدعم الجوي ‌‏السريع باستخدام وسائل النقل الجوي المشتركة عندما تتعرض طرق الإمداد البرية للخطر في ‌‏أوقات الحرب، مضيفة أنها عززت قدرة طائرات النقل على البقاء في أوقات الحرب وحسّنت ‌‏معدل استرداد الوحدات البرية للإمدادات الملقاة من الجو‎.‎

واعتبر مسؤول في قيادة القوات، أن البلدين الحليفين يخططان لتطوير التدريبات في المستقبل ‏من ‏خلال دمج طائرات النقل المسيرة وغيرها من الأصول، في ضوء التغيرات التي تشهدها بيئة ‌‏الحرب‎.‎

وكانت القوات الجوية الكورية الجنوبية والأمريكية نفذت على مدى أسبوعين في تشرين الأول ‌‏الماضي التدريبات المشتركة “فريدوم فلاغ”، التي ركزت على مهام الدفاع الجوي والاعتراض، ‌‏بهدف تعزيز التنسيق ‏العملياتي والقدرات المشتركة للحليفين في زمن الحرب.‏