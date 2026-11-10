تدريبات أمريكية – كورية جنوبية مشتركة على الإمداد الجوي

نيويورك-وسيئول-سانا
أجرت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، تدريبات مشتركة على الإمداد الجوي بهدف تعزيز قدراتهما على الإمداد اللوجستي الجوي السريع في سيناريوهات الحرب .
ونقلت وكالة “يونهاب” عن قيادة القوات المشتركة للبلدين قولها في بيان: إنّ التدريبات ركزت على عمليات الإسقاط الجوي للحمولات الثقيلة والإمدادات الخفيفة على حد سواء، وعلى وجه الخصوص، تدربت القوات على إعادة الإمداد الجوي المتبادل للعتاد والمعدات العسكرية على مدار الساعة ومن ارتفاعات متفاوتة تزيد عن 3 آلاف متر ”.
وجمعت التدريبات الوحدات العسكرية الرئيسية للبلدين، بما في ذلك قيادة الحرب الخاصة التابعة للقوات البرية وقيادة الدعم اللوجستي الأولى، وقيادة النقل الجوي والاستطلاع التابعة للقوات الجوية من الجانب الكوري الجنوبي، إضافة إلى الفرقة المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.
وقالت قيادة القوات المشتركة: إنّ الهدف من هذه التدريبات هو الحفاظ على قدرات الدعم الجوي السريع باستخدام وسائل النقل الجوي المشتركة عندما تتعرض طرق الإمداد البرية للخطر في أوقات الحرب، مضيفة أنها عززت قدرة طائرات النقل على البقاء في أوقات الحرب وحسّنت معدل استرداد الوحدات البرية للإمدادات الملقاة من الجو.
واعتبر مسؤول في قيادة القوات، أن البلدين الحليفين يخططان لتطوير التدريبات في المستقبل من خلال دمج طائرات النقل المسيرة وغيرها من الأصول، في ضوء التغيرات التي تشهدها بيئة الحرب.
وكانت القوات الجوية الكورية الجنوبية والأمريكية نفذت على مدى أسبوعين في تشرين الأول الماضي التدريبات المشتركة “فريدوم فلاغ”، التي ركزت على مهام الدفاع الجوي والاعتراض، بهدف تعزيز التنسيق العملياتي والقدرات المشتركة للحليفين في زمن الحرب.