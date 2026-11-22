الرياض-سانا

بحث ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، مع رئيس وزراء بلغاريا رومين راديف، العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية والدولية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس”، أن الجانبين عقدا اليوم الأحد في الرياض جلسة مباحثات رسمية، استعرضا خلالها أوجه العلاقات الثنائية ومجالات التعاون وفرص تطويرها في مختلف القطاعات، إضافة إلى مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

وبحثت السعودية وبلغاريا في أواخر أيلول الماضي تطوير تعاونهما العسكري والدفاعي، وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.