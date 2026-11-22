عدن-سانا



أعلنت القوات اليمنية مقتل وإصابة 86 من قيادات وعناصر ميليشيا الحوثي، وتدمير وإعطاب 64 آلية ومعدة عسكرية، خلال تنفيذ 639 عملية عسكرية في جبهات قتالية عدة، ضمن عملية “فجر اليمن” خلال الساعات الماضية.



وقال المتحدث باسم القوات اليمنية العقيد الركن ماجد النزيلي، في بيان: إن العمليات التي نُفذت بإسناد من طيران تحالف دعم الشرعية، شملت 24 غارة جوية و560 عملية بالمدفعية و27 بالطيران المسيّر و28 بالراجمات، واستهدفت مواقع الميليشيا وتجمعاتها وتحصيناتها ومرابض أسلحتها.



وأضاف النزيلي: إن القوات اليمنية والمقاومة الشعبية واصلت عملياتها الهجومية والهجمات المضادة في جبهات مأرب والجوف وتعز ولحج، وتمكنت من صد هجمات وإحباط محاولات تسلل واستعادة مناطق مهمة في تعز، إلى جانب تطهير مناطق محرَّرة من الألغام والعبوات الناسفة.



وكانت القوات المسلحة اليمنية أعلنت أمس السبت مقتل وإصابة 149 من قيادات وعناصر الميليشيا، وتدمير وإعطاب 71 آلية ومعدة قتالية خلال 816 عملية عسكرية.