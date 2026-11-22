إسلام أباد-سانا

أعلن الجيش الباكستاني مقتل 15 مسلحاً خلال عمليتين أمنيتين ‏منفصلتين في إقليم بلوشستان جنوب غربي البلاد‎.‎

ونقلت وكالة الأنباء الباكستانية عن إدارة العلاقات العامة للجيش ‏الباكستاني قولها، في بيان، اليوم الأحد: إن العملية الأولى استهدفت ‏مسلحين في مقاطعة هارناي شمال شرقي الإقليم، فيما نُفّذت العملية ‏الثانية في منطقة بسيما التابعة لمقاطعة وأشوك غربي الإقليم، ‏وأسفرتا عن مقتل 15 مسلحاً.‏

وأضاف البيان، أن قوات الأمن صادرت أسلحة وذخائر ومتفجرات ‏كانت بحوزة القتلى، متهماً إياهم بالتورط في هجمات سابقة، ‏ومشيراً إلى استمرار عمليات التمشيط بحثاً عن عناصر أخرى في ‏المنطقة‎.‎

وكان الجيش الباكستاني أعلن في الرابع من تشرين الثاني الجاري، ‏مقتل 17 مسلحاً خلال عمليتين أمنيتين في منطقتي كاشي وخاران ‏بإقليم بلوشستان، كما أسفرت العمليتان عن مقتل أحد الجنود ‏الباكستانيين وضبط أسلحة وذخائر.‎ ‎