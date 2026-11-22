إسلام أباد-سانا
أعلن الجيش الباكستاني مقتل 15 مسلحاً خلال عمليتين أمنيتين منفصلتين في إقليم بلوشستان جنوب غربي البلاد.
ونقلت وكالة الأنباء الباكستانية عن إدارة العلاقات العامة للجيش الباكستاني قولها، في بيان، اليوم الأحد: إن العملية الأولى استهدفت مسلحين في مقاطعة هارناي شمال شرقي الإقليم، فيما نُفّذت العملية الثانية في منطقة بسيما التابعة لمقاطعة وأشوك غربي الإقليم، وأسفرتا عن مقتل 15 مسلحاً.
وأضاف البيان، أن قوات الأمن صادرت أسلحة وذخائر ومتفجرات كانت بحوزة القتلى، متهماً إياهم بالتورط في هجمات سابقة، ومشيراً إلى استمرار عمليات التمشيط بحثاً عن عناصر أخرى في المنطقة.
وكان الجيش الباكستاني أعلن في الرابع من تشرين الثاني الجاري، مقتل 17 مسلحاً خلال عمليتين أمنيتين في منطقتي كاشي وخاران بإقليم بلوشستان، كما أسفرت العمليتان عن مقتل أحد الجنود الباكستانيين وضبط أسلحة وذخائر.