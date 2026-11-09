أردوغان يجدد استعداد تركيا لاستضافة المفاوضات الروسية الأوكرانية في إسطنبول

أنقرة-سانا



أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، استعداد بلاده مجدداً، ‏لجعل مدينة إسطنبول مركزاً للمفاوضات الروسية الأوكرانية، وتسخير أدوات الدبلوماسية لتحقيق السلام.



ونقلت وكالة «الأناضول» عن أردوغان قوله، في تصريحات للصحفيين على متن الطائرة أثناء عودته من أذربيجان، اليوم الإثنين: إن “تركيا مستعدة لإعادة جعل إسطنبول مركزاً للمفاوضات الروسية الأوكرانية، وتسخير أدوات الدبلوماسية”، معرباً عن تفاؤله بتحقيق السلام.



وأضاف أردوغان أن بلاده تبذل جهوداً مكثفة لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية بشكل كامل، وأن أنقرة تتابع جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هذا الشأن وتدعمها.



وأوضح أن تركيا أثبتت مراراً استعدادها لتحمل المسؤولية من أجل السلام، مشيراً إلى أنه سيواصل مباحثاته مع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي لإنهاء الحرب بين البلدين.



ولفت أردوغان إلى أن أنقرة على اتصال بالرئيس الأمريكي والقادة الأوروبيين وجميع الأطراف المعنية بشأن الحرب في أوكرانيا.



وكان أردوغان أكد الشهر الماضي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عقب مباحثاتهما في إسطنبول، استعداد بلاده لبذل كل جهد ممكن لتمهيد الطريق نحو السلام بين روسيا وأوكرانيا.

تحذير من امتداد تداعيات التصعيد في المنطقة

وفيما يتعلق بالحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية، أعرب أردوغان عن رفض بلاده أي موجة جديدة من التصعيد، محذراً من مغبة انزلاق المنطقة إلى مزيد من عدم الاستقرار.



وأوضح أن تداعيات الحروب لا تقتصر على الأطراف المشاركة فيها، بل تمتد إلى مناطق جغرافية واسعة، تشمل تركيا ودول الخليج ومناطق أخرى.



وأكد استعداد أنقرة للتحرك من أجل فتح باب السلام والدبلوماسية.



وكان أردوغان بحث، أول من أمس السبت، مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، خلال اتصال هاتفي، سبل خفض التصعيد بين واشنطن وطهران، إلى جانب التطورات الإقليمية والدولية والعلاقات الثنائية بين البلدين.

