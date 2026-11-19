شنتشن-سانا

أصدرت الصين وروسيا والولايات المتحدة إعلاناً مشتركاً تحت مسمى “إعلان السلام”، عقب قمة جمعت رؤساء الدول الثلاث، شي جين بينغ وفلاديمير بوتين ودونالد ترامب، اليوم الخميس في مدينة شنتشن جنوبي الصين، أكدوا فيه التزامهم بالحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي والأمن الدولي، وتعزيز التعاون لمواجهة التحديات العالمية.

الحد من المخاطر النووية

وذكرت وكالة فرانس برس، نقلاً عن وسائل إعلام صينية رسمية، أن الدول الثلاث تتعهد بالدخول في حوار بشأن الحد من المخاطر النووية ومنع انتشار الأسلحة النووية، مشددة في الإعلان المشترك على أنه لا يمكن تحقيق الانتصار في حرب نووية، ويجب ألا تخاض.

وتتعهد الدول الثلاث، وفق الإعلان المشترك، بدفع إصلاح الأمم المتحدة قدماً، بما يمكّن المنظمة من مواجهة التحديات العالمية بفاعلية أكبر، والاضطلاع بمهمتها الأساسية في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.

وأقر الرؤساء الثلاثة الأهمية البالغة لمبدأ موافقة الدول واحترام الحصانة التي يتمتع بها مسؤولوها، كما اتفقوا على وجوب عدم إساءة المحكمة الجنائية الدولية وغيرها من المؤسسات المماثلة استخدام اختصاصاتها القضائية.

احترام متبادل وتعايش سلمي

وفي السياق، ذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) أن الرئيس الصيني شي جين بينغ طرح خلال القمة أربع نقاط بشأن أسس العلاقات بين الدول الكبرى، تتمثل في الاحترام المتبادل، والتعايش السلمي، والتعاون المربح للجميع، والحوار والتشاور.

وأكد شي ضرورة احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها ونظمها الاجتماعية ومسارات التنمية التي تختارها، إلى جانب احترام مصالحها الأساسية وشواغلها الرئيسة، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وكانت أعمال القمة الثلاثية غير المسبوقة بين رؤساء الولايات المتحدة ‏وروسيا والصين انطلقت في وقت سابق اليوم، في مدينة شنتشن الصينية، ‏في إطار بحث سبل تعزيز الاستقرار الدولي وتطوير التعاون في مواجهة التحديات الأمنية والسياسية العالمية.