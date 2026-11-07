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مصر تؤكد حرصها الثابت على وحدة ليبيا واستقرارها وسلامة أراضيها

01 مصر تؤكد حرصها الثابت على وحدة ليبيا واستقرارها وسلامة أراضيها
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يلتقي رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة – القاهرة -وزارة الخارجية المصرية

القاهرة-سانا‏

جدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم السبت، التأكيد على موقف بلاده ‏الثابت من الحفاظ على وحدة ليبيا واستقرارها وسلامة أراضيها.‏

وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان على موقعها الإلكتروني، أن عبد العاطي أكد ‏خلال لقائه في القاهرة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة على ‏موقف بلاده الراسخ إزاء التمسك بالحل السياسي كمخرج وحيد للأزمة الليبية عبر حوار ‏شامل بملكية وقيادة ليبية.‏

وشدد عبد العاطي على أهمية التمسك بالتوافق الوطني الواسع من دون إملاءات أو ‏تدخلات خارجية، وصولاً إلى تسوية سياسية تحفظ وحدة ليبيا، وتصون مؤسسات الدولة ‏وتكفل توحيدها.‏

وكان وزير الخارجية المصري، أكد خلال لقائه في أيلول الماضي مع المكلّف تسيير ‏أعمال وزارة الخارجية والتعاون الدولي في ليبيا الطاهر الباعور، حرص مصر على دعم ‏مؤسسات الدولة الليبية، بما يحفظ مصالح الشعب الليبي ويستجيب لتطلعاته.‏

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