مصر تؤكد حرصها الثابت على وحدة ليبيا واستقرارها وسلامة أراضيها

القاهرة-سانا‏

جدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم السبت، التأكيد على موقف بلاده ‏الثابت من الحفاظ على وحدة ليبيا واستقرارها وسلامة أراضيها.‏

وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان على موقعها الإلكتروني، أن عبد العاطي أكد ‏خلال لقائه في القاهرة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة على ‏موقف بلاده الراسخ إزاء التمسك بالحل السياسي كمخرج وحيد للأزمة الليبية عبر حوار ‏شامل بملكية وقيادة ليبية.‏

وشدد عبد العاطي على أهمية التمسك بالتوافق الوطني الواسع من دون إملاءات أو ‏تدخلات خارجية، وصولاً إلى تسوية سياسية تحفظ وحدة ليبيا، وتصون مؤسسات الدولة ‏وتكفل توحيدها.‏

وكان وزير الخارجية المصري، أكد خلال لقائه في أيلول الماضي مع المكلّف تسيير ‏أعمال وزارة الخارجية والتعاون الدولي في ليبيا الطاهر الباعور، حرص مصر على دعم ‏مؤسسات الدولة الليبية، بما يحفظ مصالح الشعب الليبي ويستجيب لتطلعاته.‏