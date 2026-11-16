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مصرع 11 شخصاً جراء اندلاع حريق في تايلاند

99999 مصرع 11 شخصاً جراء اندلاع حريق في تايلاند
رجال الإطفاء يكافحون حريقاً اندلع في مبنى من أربعة طوابق يضم مطعماً ووحدات ‏سكنية مؤجرة في تايلاند- وكالة الأنباء الفرنسية

بانكوك-سانا‏

لقي 11 شخصاً مصرعهم وأصيب آخرون، اليوم الإثنين، جرّاء اندلاع ‏حريق في مبنى تجاري في جزيرة بوكيت السياحية بتايلاند.‏

ونقلت وكالة فرانس برس عن الشرطة المحلية قولها: إن الحريق اندلع قرابة ‏الساعة 3,30 فجراً في مبنى مكون من أربعة طوابق، ويضم مطعماً ووحدات ‏سكنية مؤجرة، ما تسبب بمقتل 11 شخصاً وإصابة 16 بعضهم بجروح ‏جرّاء الزجاج المتكسر وبعضهم بسبب استنشاق الدخان.‏

وأضافت الشرطة: إنّ “عناصر الإطفاء احتاجوا إلى ساعتين للسيطرة على ‏الحريق الذي لم تُعرَف أسبابه بعد”. ‏
ولطالما أثار نهج تايلاند تجاه قواعد الصحة والسلامة، وخصوصاً في الحانات ‏والنوادي الليلية مخاوف، ففي تموز الماضي تعرضت حانة مزدحمة في ‏بانكوك لحريق ما أسفر عن مقتل حوالي 40 شخصاً، بعدما تسبب ماس ‏كهربائي في اندلاع الحريق بحسب السلطات.‏

وخلال احتفالات رأس السنة عام 2009، اجتاح حريق نادي سانتيكا في ‏العاصمة، ما أسفر عن مقتل 67 شخصاً وإصابة أكثر من 200.‏

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