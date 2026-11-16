مصرع 11 شخصاً جراء اندلاع حريق في تايلاند

بانكوك-سانا
لقي 11 شخصاً مصرعهم وأصيب آخرون، اليوم الإثنين، جرّاء اندلاع حريق في مبنى تجاري في جزيرة بوكيت السياحية بتايلاند.
ونقلت وكالة فرانس برس عن الشرطة المحلية قولها: إن الحريق اندلع قرابة الساعة 3,30 فجراً في مبنى مكون من أربعة طوابق، ويضم مطعماً ووحدات سكنية مؤجرة، ما تسبب بمقتل 11 شخصاً وإصابة 16 بعضهم بجروح جرّاء الزجاج المتكسر وبعضهم بسبب استنشاق الدخان.
وأضافت الشرطة: إنّ “عناصر الإطفاء احتاجوا إلى ساعتين للسيطرة على الحريق الذي لم تُعرَف أسبابه بعد”.
ولطالما أثار نهج تايلاند تجاه قواعد الصحة والسلامة، وخصوصاً في الحانات والنوادي الليلية مخاوف، ففي تموز الماضي تعرضت حانة مزدحمة في بانكوك لحريق ما أسفر عن مقتل حوالي 40 شخصاً، بعدما تسبب ماس كهربائي في اندلاع الحريق بحسب السلطات.
وخلال احتفالات رأس السنة عام 2009، اجتاح حريق نادي سانتيكا في العاصمة، ما أسفر عن مقتل 67 شخصاً وإصابة أكثر من 200.