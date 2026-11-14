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مقتل فلسطيني وإصابة آخرين باعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين في غزة والضفة 

280425 Nablus MN 0015 scaled 1 مقتل فلسطيني وإصابة آخرين باعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين في غزة والضفة 
قتل فلسطيني اليوم السبت، متأثراً بإصابته جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لجنوب قطاع غزة-وفا

القدس المحتلة-سانا

قتل فلسطيني اليوم السبت، متأثراً بإصابته جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لجنوب قطاع غزة، بينما أصيب ثمانية فلسطينيين في القطاع والضفة الغربية جراء اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن مصادر طبية قولها: إن فلسطينياً قتل متأثراً بإصابته جراء قصف طيران الاحتلال نقطة هيئة المعابر في منطقة المواصي غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأصيب فلسطيني آخر برصاص قوات الاحتلال جنوب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، كما أصيبت طفلة برصاص قوات الاحتلال شرق مخيم البريج وسط القطاع.

إصابات جراء اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية

وفي الضفة الغربية، أصيب خمسة فلسطينيين بجروح جراء اعتداء مستوطنين عليهم أثناء قطف ثمار الزيتون في منطقة واد سيف ببلدة بيت فجار جنوب بيت لحم.

كذلك أصيب فلسطيني بجروح بهجوم للمستوطنين على قرية المغير شمال شرق رام الله، في حين اعتقلت قوات الاحتلال شابين من القرية.

وقتل فلسطينيان وأصيب آخرون بجروح، في وقت سابق اليوم، جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وتتعرض قرى وبلدات الضفة الغربية لاقتحامات متواصلة من قوات الاحتلال، إلى جانب اعتداءات المستوطنين المستمرة على الفلسطينيين وممتلكاتهم.

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