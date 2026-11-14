قطر تستضيف الدورة الثالثة لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب

الدوحة-سانا‏

أعلنت دولة قطر استضافتها اجتماع الدورة العادية الثالثة لمجلس وزراء الأمن ‏السيبراني العرب في الدوحة يوم 26 تشرين الثاني الجاري، بمشاركة وزراء ورؤساء ‏الأجهزة الوطنية المعنية بالأمن السيبراني في الدول العربية.‏

وذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا) اليوم السبت، أن الاجتماع، الذي تشرف عليه ‏الوكالة الوطنية للأمن السيبراني في قطر، سيناقش أبرز التطورات والتهديدات ‏السيبرانية، وسبل تعزيز التنسيق العربي وتطوير منظومات الحماية والاستجابة، على ‏أن يصدر عنه عدد من القرارات الداعمة لأهداف المجلس والاستراتيجية العربية ‏للأمن السيبراني.‏

وقال رئيس الوكالة الوطنية للأمن السيبراني القطرية عبدالرحمن بن علي الفراهيد ‏المالكي: إن استضافة الدوحة للاجتماع، الذي ينعقد خارج دولة المقر للمرة الأولى، ‏تعكس التزام قطر بدعم العمل العربي المشترك وتبادل الخبرات وبناء فضاء سيبراني ‏عربي آمن وموثوق.‏

يُذكر أن السعودية تتخذ العاصمة الرياض مقراً دائماً لمجلس وزراء الأمن السيبراني ‏العرب وأمانته العامة، وقد استضافت الرياض الدورتين الوزاريتين الأولى والثانية ‏للمجلس.‏