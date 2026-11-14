قطر تستضيف الدورة الثالثة لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب

الدوحة-سانا
أعلنت دولة قطر استضافتها اجتماع الدورة العادية الثالثة لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب في الدوحة يوم 26 تشرين الثاني الجاري، بمشاركة وزراء ورؤساء الأجهزة الوطنية المعنية بالأمن السيبراني في الدول العربية.
وذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا) اليوم السبت، أن الاجتماع، الذي تشرف عليه الوكالة الوطنية للأمن السيبراني في قطر، سيناقش أبرز التطورات والتهديدات السيبرانية، وسبل تعزيز التنسيق العربي وتطوير منظومات الحماية والاستجابة، على أن يصدر عنه عدد من القرارات الداعمة لأهداف المجلس والاستراتيجية العربية للأمن السيبراني.
وقال رئيس الوكالة الوطنية للأمن السيبراني القطرية عبدالرحمن بن علي الفراهيد المالكي: إن استضافة الدوحة للاجتماع، الذي ينعقد خارج دولة المقر للمرة الأولى، تعكس التزام قطر بدعم العمل العربي المشترك وتبادل الخبرات وبناء فضاء سيبراني عربي آمن وموثوق.
يُذكر أن السعودية تتخذ العاصمة الرياض مقراً دائماً لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب وأمانته العامة، وقد استضافت الرياض الدورتين الوزاريتين الأولى والثانية للمجلس.