استمرار تداعيات توقف حركة الطيران الأمريكي مع إلغاء أكثر من 3 آلاف رحلة

واشنطن-سانا

تتواصل تداعيات اضطراب حركة الطيران في الولايات المتحدة لليوم الثاني على التوالي، عقب قرار إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية (FAA) فرض توقف واسع النطاق للرحلات الجوية، ما أدى إلى إلغاء آلاف الرحلات وتأخير عدد كبير منها.

وحسب بيانات موقع FlightAware لتتبع حركة الطائرات بلغ عدد الرحلات الملغاة نحو 3300 رحلة، سواء القادمة إلى الولايات المتحدة أو المغادرة منها أو الداخلية، حتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، بينما سجلت نحو ألف رحلة أخرى تأخيرات.

وتصدرت مطارات أتلانتا الدولي، وجون إف كينيدي في نيويورك، ولوغان في بوسطن قائمة المطارات الأكثر تضرراً، بينما كانت شركة “دلتا” الأكثر تأثراً بين شركات الطيران الأمريكية الكبرى، مقارنة بشركتَي “يونايتد” و”أمريكان إيرلاينز”.

ولم تقتصر تداعيات الأزمة على حركة المسافرين، بل امتدت إلى الفعاليات الرياضية، إذ اضطرت عدة فرق جامعية لكرة القدم إلى تعديل خطط سفرها، ما أدى إلى تأجيل عدد من المباريات البارزة إلى وقت لاحق من يوم السبت أو إلى الأحد.

وتأتي هذه الاضطرابات في ظل انتقادات تتعلق بتقادم الأنظمة التقنية المستخدمة في إدارة ومراقبة الحركة الجوية، والتي تقول الحكومة الامريكية: إنها لم تعد قادرة على مواكبة متطلبات التشغيل الحديثة.

وفي تطور مرتبط بالأزمة، تتجه الأنظار إلى موقف الكونغرس الأمريكي من طلب وزير النقل شون دافي تخصيص 50 مليار دولار كتمويل طارئ لتحديث نظام مراقبة الحركة الجوية، في خطوة تهدف إلى معالجة أوجه القصور التقنية والحد من تكرار مثل هذه الاضطرابات مستقبلاً.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت في وقت سابق اليوم، إعادة فتح مجالها الجوي أمام حركة الملاحة الجوية، بعد تعليق ‏الرحلات في جميع مطارات البلاد ساعات، إثر عطل في أنظمة مراقبة الحركة الجوية، وسط تأكيدات رسمية بعدم وجود ‏مؤشرات إلى هجوم إلكتروني‎.‎