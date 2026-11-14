زيلينسكي: واشنطن طرحت انسحاب أوكرانيا من دونباس مقابل عضوية الناتو

كييف-سانا
أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن مفاوضين أمريكيين طرحوا للمرة الأولى مسألة انسحاب أوكرانيا من منطقة دونباس شرقي البلاد مقابل انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وذلك عقب أحدث جولة من المحادثات مع روسيا في أبو ظبي.
ونقلت وكالة رويترز عن زيلينسكي قوله للصحفيين اليوم السبت: إن الجانب الأمريكي تساءل عما إذا كانت أوكرانيا ستنسحب من دونباس في حال انضمامها إلى الحلف، مؤكداً أن كييف لا تعتزم التنازل عن أراضيها.
وأضاف زيلينسكي أنه في حال حصول بلاده على حزمة أمنية شاملة، تتضمن ضمانات أمنية وجيشاً وطنياً قوياً وممولاً بشكل جيد، إلى جانب تمويل إعادة الإعمار، فإنه سيطرح مسألة التنازل عن الأراضي في استفتاء.
تحذيرات من تغييرات أمنية
وفي سياق متصل، وصف زيلينسكي مساعي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإحداث تغييرات في البنية الأمنية الأوروبية بأنها خطيرة، معتبراً أنها قد تؤدي إلى اندلاع حروب أو تصعيد التوترات.
وقال زيلينسكي: إن الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي يمثلان، من وجهة نظره، أساس الأمن الفعلي في أوروبا، مضيفاً أن روسيا “تراهن بكل شيء” على حملتها العسكرية خلال فصل الشتاء، في إشارة إلى استمرار العمليات العسكرية والتصعيد على الجبهات الأوكرانية.
وكان زيلينسكي أكد أول أمس الخميس، أن فرص تحقيق تقدم ملموس في المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب مع روسيا قبل نهاية العام الجاري تعتمد إلى حد كبير على طبيعة الحوار بين الولايات المتحدة وروسيا، وموقف واشنطن من موسكو.
يشار إلى أن مفاوضات روسية أوكرانية، بوساطة أمريكية انعقدت في أبو ظبي الثلاثاء الماضي، في أول لقاء مباشر بين وفدي البلدين منذ شباط الماضي، وسط مساعٍ أمريكية لدفع الطرفين نحو تسوية تنهي الحرب.