زيلينسكي: واشنطن طرحت انسحاب أوكرانيا من دونباس مقابل عضوية الناتو

كييف-سانا‏

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن مفاوضين أمريكيين طرحوا للمرة ‏الأولى مسألة انسحاب أوكرانيا من منطقة دونباس شرقي البلاد مقابل انضمامها إلى ‏حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وذلك عقب أحدث جولة من المحادثات مع روسيا في ‏أبو ظبي.‏

ونقلت وكالة رويترز عن زيلينسكي قوله للصحفيين اليوم السبت: إن الجانب الأمريكي ‏تساءل عما إذا كانت أوكرانيا ستنسحب من دونباس في حال انضمامها إلى الحلف، ‏مؤكداً أن كييف لا تعتزم التنازل عن أراضيها.‏

وأضاف زيلينسكي أنه في حال حصول بلاده على حزمة أمنية شاملة، تتضمن ‏ضمانات أمنية وجيشاً وطنياً قوياً وممولاً بشكل جيد، إلى جانب تمويل إعادة الإعمار، ‏فإنه سيطرح مسألة التنازل عن الأراضي في استفتاء.‏

تحذيرات من تغييرات أمنية ‏

وفي سياق متصل، وصف زيلينسكي مساعي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإحداث ‏تغييرات في البنية الأمنية الأوروبية بأنها خطيرة، معتبراً أنها قد تؤدي إلى اندلاع ‏حروب أو تصعيد التوترات.‏

وقال زيلينسكي:‏ إن الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي يمثلان، من وجهة ‏نظره، أساس الأمن الفعلي في أوروبا، مضيفاً أن روسيا “تراهن بكل شيء” على ‏حملتها العسكرية خلال فصل الشتاء، في إشارة إلى استمرار العمليات العسكرية ‏والتصعيد على الجبهات الأوكرانية.‏

وكان زيلينسكي أكد أول أمس الخميس، أن فرص تحقيق تقدم ملموس في المفاوضات ‏الرامية ‏إلى إنهاء الحرب مع روسيا قبل نهاية العام الجاري تعتمد إلى حد كبير على ‏طبيعة الحوار بين ‏الولايات المتحدة وروسيا، وموقف واشنطن من موسكو.‏

يشار إلى أن مفاوضات روسية أوكرانية، بوساطة أمريكية انعقدت في أبو ظبي ‌‏الثلاثاء الماضي، في أول لقاء مباشر بين وفدي ‏البلدين منذ شباط الماضي، وسط ‌‏مساعٍ أمريكية لدفع الطرفين نحو تسوية تنهي الحرب.‏