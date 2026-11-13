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الأمم المتحدة تطلق منصة لتعزيز التمويل المبكر لمواجهة الكوارث

photo 2026 11 13 00 51 47 الأمم المتحدة تطلق منصة لتعزيز التمويل المبكر لمواجهة الكوارث
الوحل يغطي مقاطعة راسووا عقب الفيضانات المدمرة-نيبال-UNICEF

أنقرة-سانا‏

أطلقت الأمم المتحدة اليوم الخميس مبادرة دولية جديدة تحمل اسم “منصة الأمم المتحدة لتمويل مخاطر الكوارث”، ‏تستهدف حشد أكثر من ثلاثة مليارات دولار بحلول عام 2030، لتوفير شبكة أمان مالي مبكرة تحمي نحو 75 مليون ‏شخص من تداعيات الصدمات المناخية والمخاطر الطبيعية.‏

وذكر مركز أنباء الأمم المتحدة أن إطلاق المنصة جاء على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 31) المنعقد في ‏مدينة أنطاليا التركية، بمشاركة ست وكالات أممية، بهدف تعزيز القدرة على تمويل الاستجابة للكوارث وضمان توافر ‏الموارد المالية اللازمة للتحرك المبكر عند وقوع الأزمات.‏

وأوضح المركز أن المنصة تسعى إلى جعل تمويل الاستجابة للكوارث أكثر قابلية للتنبؤ، وتوسيع نطاق التمويل ‏المخصص مسبقاً للطوارئ، من خلال تبادل الخبرات وتجميع البيانات وتنسيق الحلول المشتركة بين الوكالات ‏المشاركة، بما يسهم في تحويل الإنذارات المبكرة إلى إجراءات استباقية، وتعزيز الاستجابة قبل الكوارث وأثناءها ‏وبعدها.‏

ويشارك في المنصة كلّ من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، والمنظمة الدولية للهجرة، ومكتب تنسيق ‏الشؤون الإنسانية (أوتشا)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون ‏اللاجئين، وبرنامج الأغذية العالمي.‏

وانطلقت فعاليات مؤتمر (‏COP31‌)‏ في تركيا يوم الإثنين الماضي، وتستمر حتى 20 تشرين ‏الثاني الجاري، ويتركز ‏جدول أعمال المؤتمر على التمويل المناخي والتكيف مع آثار تغير ‏المناخ والانتقال إلى الطاقة النظيفة.‏

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