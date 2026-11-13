الأمم المتحدة تطلق منصة لتعزيز التمويل المبكر لمواجهة الكوارث

أنقرة-سانا‏

أطلقت الأمم المتحدة اليوم الخميس مبادرة دولية جديدة تحمل اسم “منصة الأمم المتحدة لتمويل مخاطر الكوارث”، ‏تستهدف حشد أكثر من ثلاثة مليارات دولار بحلول عام 2030، لتوفير شبكة أمان مالي مبكرة تحمي نحو 75 مليون ‏شخص من تداعيات الصدمات المناخية والمخاطر الطبيعية.‏

وذكر مركز أنباء الأمم المتحدة أن إطلاق المنصة جاء على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 31) المنعقد في ‏مدينة أنطاليا التركية، بمشاركة ست وكالات أممية، بهدف تعزيز القدرة على تمويل الاستجابة للكوارث وضمان توافر ‏الموارد المالية اللازمة للتحرك المبكر عند وقوع الأزمات.‏

وأوضح المركز أن المنصة تسعى إلى جعل تمويل الاستجابة للكوارث أكثر قابلية للتنبؤ، وتوسيع نطاق التمويل ‏المخصص مسبقاً للطوارئ، من خلال تبادل الخبرات وتجميع البيانات وتنسيق الحلول المشتركة بين الوكالات ‏المشاركة، بما يسهم في تحويل الإنذارات المبكرة إلى إجراءات استباقية، وتعزيز الاستجابة قبل الكوارث وأثناءها ‏وبعدها.‏

ويشارك في المنصة كلّ من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، والمنظمة الدولية للهجرة، ومكتب تنسيق ‏الشؤون الإنسانية (أوتشا)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون ‏اللاجئين، وبرنامج الأغذية العالمي.‏

وانطلقت فعاليات مؤتمر (‏COP31‌)‏ في تركيا يوم الإثنين الماضي، وتستمر حتى 20 تشرين ‏الثاني الجاري، ويتركز ‏جدول أعمال المؤتمر على التمويل المناخي والتكيف مع آثار تغير ‏المناخ والانتقال إلى الطاقة النظيفة.‏