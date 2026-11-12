شبكة حقوقية يمنية توثّق 62 جريمة وانتهاكاً لميليشيا الحوثي في تعز خلال 73 ساعة

عدن-سانا‏

وثّقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات ارتكاب ميليشيا الحوثي 62 جريمة وانتهاكاً بحق ‏المدنيين والأعيان المدنية في محافظة تعز، خلال الساعات الـ73 الماضية وإطلاقها نحو 290 ‏مقذوفاً عشوائياً على أحياء وقرى مأهولة، في تصعيد عسكري خطير تزامن مع استمرار ‏الحصار وعرقلة حركة السكان ووصول الغذاء والأدوية والوقود والإمدادات الأساسية.‏

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن الشبكة قولها في تقرير اليوم الخميس: “إن فريقها الميداني وثّق ‏مقتل 3 مدنيين، بينهم طفلة من منطقة الشقب جنوب تعز، توفيت بعدما تعرضت سيارة ‏الإسعاف التي كانت تقلها لإطلاق نار من قبل ميليشيا الحوثي التي منعتها من الوصول إلى ‏مستشفيات المدينة”، مؤكدةً أن هذه الواقعة تكشف خطورة امتداد الاعتداءات إلى وسائل ‏الإنقاذ، وحرمان المرضى والمصابين من فرصة الوصول إلى الرعاية الطبية.‏

وأضافت: إن 19 مدنياً، بينهم 9 أطفال و4 نساء و6 مسنين، أصيبوا جراء القصف والقنص اللذين ‏طالا المنازل والأحياء السكنية في العديد من القرى والمناطق في المدينة.‏

وأشارت الشبكة إلى توثيق 16 حالة اختطاف وإخفاء قسري، شملت مرضى وكباراً في السن ‏وطفلين، خلال حملة مداهمات نفذتها ميليشيا الحوثي في سوق نجد قسيم بمديرية المسراخ، ‏وعزلة المقارمة بمديرية الشمايتين جنوب محافظة تعز، واقتادت المختطفين إلى أماكن احتجاز ‏مجهولة.‏

كما رصدت إطلاق ميليشيا الحوثي 3 صواريخ باليستية، سقط بعضها في منطقة المساحين، ‏بجوار حارة سكنية في قرية جامعة، فيما سقط صاروخ آخر على منزل في رأس هيجة العبد.‏

وأكدت أن هذه الأفعال تمثل انتهاكات جسيمة، وقد ترقى إلى جرائم حرب، وإلى جرائم ضد ‏الإنسانية متى ثبت ارتكابها في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد السكان ‏المدنيين، وتوافرت أركانها القانونية.‏

وكانت الشبكة اليمنية للحقوق وثقت في السادس من الشهر الجاري، 66 جريمة وانتهاكاً ‏ارتكبتها ميليشيا الحوثي بحق المدنيين والأعيان المدنية في محافظة تعز، أسفرت عن مقتل ‏ثلاثة مدنيين وإصابة 16 آخرين.‏