شبكة حقوقية يمنية توثّق 62 جريمة وانتهاكاً لميليشيا الحوثي في تعز خلال 73 ساعة

عدن-سانا
وثّقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات ارتكاب ميليشيا الحوثي 62 جريمة وانتهاكاً بحق المدنيين والأعيان المدنية في محافظة تعز، خلال الساعات الـ73 الماضية وإطلاقها نحو 290 مقذوفاً عشوائياً على أحياء وقرى مأهولة، في تصعيد عسكري خطير تزامن مع استمرار الحصار وعرقلة حركة السكان ووصول الغذاء والأدوية والوقود والإمدادات الأساسية.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن الشبكة قولها في تقرير اليوم الخميس: “إن فريقها الميداني وثّق مقتل 3 مدنيين، بينهم طفلة من منطقة الشقب جنوب تعز، توفيت بعدما تعرضت سيارة الإسعاف التي كانت تقلها لإطلاق نار من قبل ميليشيا الحوثي التي منعتها من الوصول إلى مستشفيات المدينة”، مؤكدةً أن هذه الواقعة تكشف خطورة امتداد الاعتداءات إلى وسائل الإنقاذ، وحرمان المرضى والمصابين من فرصة الوصول إلى الرعاية الطبية.
وأضافت: إن 19 مدنياً، بينهم 9 أطفال و4 نساء و6 مسنين، أصيبوا جراء القصف والقنص اللذين طالا المنازل والأحياء السكنية في العديد من القرى والمناطق في المدينة.
وأشارت الشبكة إلى توثيق 16 حالة اختطاف وإخفاء قسري، شملت مرضى وكباراً في السن وطفلين، خلال حملة مداهمات نفذتها ميليشيا الحوثي في سوق نجد قسيم بمديرية المسراخ، وعزلة المقارمة بمديرية الشمايتين جنوب محافظة تعز، واقتادت المختطفين إلى أماكن احتجاز مجهولة.
كما رصدت إطلاق ميليشيا الحوثي 3 صواريخ باليستية، سقط بعضها في منطقة المساحين، بجوار حارة سكنية في قرية جامعة، فيما سقط صاروخ آخر على منزل في رأس هيجة العبد.
وأكدت أن هذه الأفعال تمثل انتهاكات جسيمة، وقد ترقى إلى جرائم حرب، وإلى جرائم ضد الإنسانية متى ثبت ارتكابها في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد السكان المدنيين، وتوافرت أركانها القانونية.
وكانت الشبكة اليمنية للحقوق وثقت في السادس من الشهر الجاري، 66 جريمة وانتهاكاً ارتكبتها ميليشيا الحوثي بحق المدنيين والأعيان المدنية في محافظة تعز، أسفرت عن مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة 16 آخرين.