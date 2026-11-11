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الأمم المتحدة تدعو إلى فتح جميع معابر غزة وتمويل الاستجابة الإنسانية

photo 2026 11 11 21 10 48 الأمم المتحدة تدعو إلى فتح جميع معابر غزة وتمويل الاستجابة الإنسانية
نازح فلسطيني في دير البلح في خيمته التي غمرتها مياه الأمطار-غزة-UN News

نيويورك-سانا

دعت الأمم المتحدة إلى فتح جميع المعابر في قطاع غزة، والسماح بدخول المساعدات والإمدادات الأساسية، وحشد التمويل اللازم لتلبية احتياجات السكان في القطاع، ولا سيما مع حلول فصل الشتاء.

وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ توم فليتشر، في بيان نشره اليوم الأربعاء عبر منصة “إكس”: إن المنظمة نبهت منذ أشهر إلى ضرورة إدخال مستلزمات الشتاء إلى القطاع، محذراً من أن التأخير وإغلاق المعابر وتقليص التمويل تؤدي إلى فقدان الأرواح وتعرض السكان لمخاطر جسيمة.

وأشار فليتشر إلى أن هناك خطة واضحة لتوفير الاحتياجات الشتوية لسكان غزة، تشمل أماكن إيواء أكثر استدامة، وملابس دافئة، وبطانيات، ووسائل آمنة للتدفئة، إضافة إلى الوقود والمولدات ومضخات تصريف المياه، ومعدات إزالة الأنقاض والعبوات المنفجرة.

وطالب بفتح جميع المعابر دون تأخير، والسماح للمنظمات غير الحكومية الأساسية بمواصلة عملها، ووقف ما وصفه بالعقاب الجماعي، وتأمين التمويل اللازم لتنفيذ خطة الاستجابة لاحتياجات الشتاء.

وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا”، أكد أمس الثلاثاء، أن الأمطار الغزيرة التي شهدها قطاع غزة خلال عطلة نهاية الأسبوع أدت إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية، موضحاً أن أكثر من 200 ألف شخص ربما تأثروا بها ويحتاجون إلى دعم إنساني عاجل.

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