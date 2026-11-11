تحقيقات في بريطانيا وإيرلندا بشأن رسائل تهديد لمئات المدارس

لندن ودبلن-سانا

بدأت الشرطة في بريطانيا وإيرلندا اليوم الأربعاء، تحقيقات بشأن تهديدات أرسلت عبر البريد الإلكتروني لمئات المدارس، داعية المدرّسين إلى تجنب أي عمليات إخلاء لاعتبار الرسائل “بلاغات كاذبة”.

وذكرت وكالة فرانس برس أن الرسائل استهدفت مدارس في إسكتلندا وإيرلندا الشمالية وإيرلندا، فيما أكدت شرطة إسكتلندا في بيان أنه على الرغم من طابع الرسائل “المزعج” فإنه ” لا يوجد ما يشير إلى أنها تمثل تهديداً يمكن تصديقه”.

من جهتها، أشارت شرطة إيرلندا الشمالية إلى أنها “تتعامل مع المسألة على أنها بلاغ كاذب”، بعدما تلقت أكثر من 300 مدرسة في المنطقة رسائل إلكترونية تضمنت تهديداً، موضحة أن التهديدات الإلكترونية “أُرسلت من خارج المملكة المتحدة”.

بدوره، بيّن مساعد قائد الشرطة أنتوني ماكنالي، أن الشرطة في إيرلندا الشمالية “تتعامل مع حوادث من هذا النوع بجدية بالغة”، لكنها “تعتبر أن الخطر على الناس منخفض”.

وفي دبلن، قالت الشرطة: إنها أرسلت “تعميماً” إلى المدارس، أوضحت فيه أن التهديد “لا يُعتدّ به”، وأنها “لا توصي أي مؤسسة تعليمية بإخلاء مبانيها”.

وتنفّذ إيرلندا أكبر عملية أمنية في تاريخها، بالتزامن مع استضافتها اجتماعاً لقادة أوروبيين هذا الأسبوع.

وكانت السلطات الإيطالية أغلقت اليوم ما لا يقل عن 300 مدرسة في مختلف أنحاء البلاد، بعد تلقيها رسائل إلكترونية تتضمن تهديدات بوجود قنابل.

وكانت سلسلة من الإنذارات بوجود قنابل على ‏متن طائرات مدنية أوروبية، أدت خلال الأسبوع الماضي إلى تحويل مسارات رحلات وهبوط طائرات ‏اضطرارياً، وإغلاق مطارات ومدارج مؤقتاً، فضلاً عن استنفار مقاتلات حربية لمرافقة بعض ‏الطائرات، ما أثار التساؤلات حول طبيعة هذه التهديدات ومن يقف وراءها.‏