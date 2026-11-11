القدس المحتلة-سانا
قتل فلسطينيان، وأصيب آخرون اليوم الأربعاء، جراء غارات للاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من مدينة غزة.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن مصادر طبية، قولها: إن فلسطينيين قتلا وأصيب آخرون في غارات للاحتلال على خيمة تؤوي نازحين في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في وقت سابق اليوم ارتفاع عدد ضحايا حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول 2023 إلى 74,653 قتيلاً و 176,007 جرحى.
مقتل فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين في غارات للاحتلال الإسرائيلي على مناطق بغزة
القدس المحتلة-سانا