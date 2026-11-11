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مقتل فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين في غارات للاحتلال الإسرائيلي على مناطق ‏بغزة

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مركز طوارئ في مدينة غزة -وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"

‏ القدس المحتلة-سانا‏
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قتل فلسطينيان، وأصيب آخرون اليوم الأربعاء، جراء غارات للاحتلال الإسرائيلي ‏على مناطق متفرقة من مدينة غزة.‏
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ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن مصادر طبية، قولها: إن فلسطينيين قتلا ‏وأصيب آخرون في غارات للاحتلال على خيمة تؤوي نازحين في حي الشيخ رضوان ‏شمال مدينة غزة.‏
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‏ وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في وقت سابق اليوم ارتفاع عدد ضحايا حرب ‏الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول ‌‏‌‏2023 إلى 74,653 ‏قتيلاً و 176,007 جرحى.‏

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