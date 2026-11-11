مصرع شخص وإصابة 4 آخرين جراء انفجار بمجمع غاز سرت في ليبيا

طرابلس-سانا

أعلنت المؤسسة الليبية للنفط، اليوم الأربعاء، مصرع شخص وإصابة أربعة آخرين، جراء حريق بمجمع غاز شركة سرت بمرسى البريقة، مؤكدة أنه لم يؤثر على سير عمليات الإنتاج.

وقالت المؤسسة في بيان على موقعها على الإنترنت: “نشب حريق محدود بمعمل الغاز بمرسى البريقة التابع لشركه سرت صباح اليوم، أدى إلى انفجار بأحد خطوط غاز الوقود المغذي لغلايات البخار، نتج عنه وفاة أحد العمال العرب، وإصابة أربعة آخرين من مستخدمي الشركة”.

وأضافت المؤسسة: إن فرق الطوارئ والإطفاء تمكنوا من مكافحه الحريق وإغلاق خطوط الغاز والسيطرة على الحريق، وإيقاف المعمل بالكامل كإجراء احترازي، وتأمين الموقع واتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على سلامة العاملين والمنشآت.

كما أكدت المؤسسة استمرار عمليات الشركة بشكل طبيعي، وأنه لا يوجد أي تأثير على إمدادات الغاز للسوق المحلية أو إنتاج النفط الخام.

يذكر أن المؤسسة الوطنية للنفط هي الجهة الرسمية المسؤولة عن إدارة قطاع الطاقة ‏في ليبيا، ويعد النفط شريان الحياة والعصب الأساسي لاقتصاد البلاد، حيث يمثل ‏قطاع النفط فيها أكثر من 95% من إجمالي الصادرات والإيرادات الحكومية، ‏كما تمتلك ليبيا أكبر احتياطيات نفطية في القارة الإفريقية، وتصنف ضمن قائمة أكبر ‌‏10 دول عالمياً من حيث الاحتياطيات.‏