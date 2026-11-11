الأربعاء 11 نوفمبر 2026 — دمشق
|
Reading: مصرع شخص وإصابة 4 آخرين جراء انفجار بمجمع غاز سرت في ليبيا
بحث
بحث
sana-logo-mobile

مصرع شخص وإصابة 4 آخرين جراء انفجار بمجمع غاز سرت في ليبيا

thumbs b c d8dec11a8daca88b82a58dcce6a726fd مصرع شخص وإصابة 4 آخرين جراء انفجار بمجمع غاز سرت في ليبيا
المؤسسة الليبية للنفط -وكالة الأناضول

طرابلس-سانا

أعلنت المؤسسة الليبية للنفط، اليوم الأربعاء، مصرع شخص وإصابة أربعة آخرين، جراء حريق بمجمع غاز شركة سرت بمرسى البريقة، مؤكدة أنه لم يؤثر على سير عمليات الإنتاج.

وقالت المؤسسة في بيان على موقعها على الإنترنت: “نشب حريق محدود بمعمل الغاز بمرسى البريقة التابع لشركه سرت صباح اليوم، أدى إلى انفجار بأحد خطوط غاز الوقود المغذي لغلايات البخار، نتج عنه وفاة أحد العمال العرب، وإصابة أربعة آخرين من مستخدمي الشركة”.

وأضافت المؤسسة: إن فرق الطوارئ والإطفاء تمكنوا من مكافحه الحريق وإغلاق خطوط الغاز والسيطرة على الحريق، وإيقاف المعمل بالكامل كإجراء احترازي، وتأمين الموقع واتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على سلامة العاملين والمنشآت.

كما أكدت المؤسسة استمرار عمليات الشركة بشكل طبيعي، وأنه لا يوجد أي تأثير على إمدادات الغاز للسوق المحلية أو إنتاج النفط الخام.

يذكر أن المؤسسة الوطنية للنفط هي الجهة الرسمية المسؤولة عن إدارة قطاع الطاقة ‏في ليبيا، ويعد النفط شريان الحياة والعصب الأساسي لاقتصاد البلاد، حيث يمثل ‏قطاع النفط فيها أكثر من 95% من إجمالي الصادرات والإيرادات الحكومية، ‏كما تمتلك ليبيا أكبر احتياطيات نفطية في القارة الإفريقية، وتصنف ضمن قائمة أكبر ‌‏10 دول عالمياً من حيث الاحتياطيات.‏

قتلى ومصابون في غارات إسرائيلية على لبنان
الفاتيكان: لن نشارك في مجلس السلام الذي يرأسه ترامب
ارتقاء 66 فلسطينياً في غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية
مقتل طفل وإصابة 12 آخرين في استهداف مركز إيواء نازحين بمدينة الأبيض السودانية
مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين جراء اندلاع حريق في مانيلا
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

الأكثر قراءة

آخر الأخبار