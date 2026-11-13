فرنسا تندد بقرار إسرائيل منع ميلانشون دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة

باريس-سانا‏

ندد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو اليوم الخميس، بقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي منع زعيم حزب “فرنسا ‏الأبية” جان لوك ميلانشون دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبراً أنه قرار ذو دوافع سياسية.‏

وقال بارو في بيان نشره عبر منصة “إكس”: “إن القرار الصادر عن حكومة ارتكبت انتهاكات متكررة للقانون الدولي ‏يخدم مصالح من يوظفون الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بمن فيهم حزب فرنسا الأبية، لأغراض سياسية”، مؤكداً أن ‏بلاده ستواصل العمل من أجل حل الدولتين والتعايش السلمي بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، على حد تعبيره.‏

من جانبه، أعرب ميلانشون في تصريح لإذاعة “فرانس إنفو” عن استغرابه من القرار، قائلاً: “إنه ممنوع من دخول ‏أراضٍ لم يطلب دخولها أصلاً”، معرباً عن أسفه لما وصفه بملاحقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي له بهذه الطريقة.‏

ويُعد ميلانشون من أبرز السياسيين الفرنسيين المنتقدين لسياسات الاحتلال الإسرائيلي، إذ اتهم مسؤولين إسرائيليين ‏بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، كما أدان في خطاب ألقاه السبت الماضي ما وصفه بالضم التدريجي للأراضي ‏الفلسطينية واللبنانية والسورية، مؤكداً رفضه هذه القرارات، وداعياً إلى تحرك لمواجهة الانتهاكات بحق السكان في ‏المناطق المحاصرة والمضطهدة.‏

وجاء القرار الإسرائيلي غداة إعلان فرنسا رفضها دخول يوسي داغان، رئيس المجلس الإقليمي للمستوطنات الإسرائيلية ‏في شمال الضفة الغربية، إلى أراضيها الأسبوع الماضي، في خطوة تعكس استمرار التوتر بشأن المواقف من ‏الاستيطان والسياسات المتبعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.‏

وسبق أن منعت سلطات الاحتلال عدداً من السياسيين والمشرعين البريطانيين اليساريين من دخول الأراضي ‏الفلسطينية المحتلة، بينهم جيريمي كوربين، وذلك عقب فرض لندن عقوبات على منتجات المستوطنات الإسرائيلية.‏

وكانت 13 منظمة غير حكومية دعت في وقت سابق اليوم، نواب البرلمان الفرنسي إلى إقرار مشروع قانون يحظر ‏استيراد أو تداول منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الضفة الغربية، وذلك قبيل مناقشته في جلسة عامة مقررة ‏في 19 تشرين الثاني الجاري.‏