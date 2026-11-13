فرنسا تندد بقرار إسرائيل منع ميلانشون دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة

باريس-سانا
ندد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو اليوم الخميس، بقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي منع زعيم حزب “فرنسا الأبية” جان لوك ميلانشون دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبراً أنه قرار ذو دوافع سياسية.
وقال بارو في بيان نشره عبر منصة “إكس”: “إن القرار الصادر عن حكومة ارتكبت انتهاكات متكررة للقانون الدولي يخدم مصالح من يوظفون الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بمن فيهم حزب فرنسا الأبية، لأغراض سياسية”، مؤكداً أن بلاده ستواصل العمل من أجل حل الدولتين والتعايش السلمي بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، على حد تعبيره.
من جانبه، أعرب ميلانشون في تصريح لإذاعة “فرانس إنفو” عن استغرابه من القرار، قائلاً: “إنه ممنوع من دخول أراضٍ لم يطلب دخولها أصلاً”، معرباً عن أسفه لما وصفه بملاحقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي له بهذه الطريقة.
ويُعد ميلانشون من أبرز السياسيين الفرنسيين المنتقدين لسياسات الاحتلال الإسرائيلي، إذ اتهم مسؤولين إسرائيليين بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، كما أدان في خطاب ألقاه السبت الماضي ما وصفه بالضم التدريجي للأراضي الفلسطينية واللبنانية والسورية، مؤكداً رفضه هذه القرارات، وداعياً إلى تحرك لمواجهة الانتهاكات بحق السكان في المناطق المحاصرة والمضطهدة.
وجاء القرار الإسرائيلي غداة إعلان فرنسا رفضها دخول يوسي داغان، رئيس المجلس الإقليمي للمستوطنات الإسرائيلية في شمال الضفة الغربية، إلى أراضيها الأسبوع الماضي، في خطوة تعكس استمرار التوتر بشأن المواقف من الاستيطان والسياسات المتبعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وسبق أن منعت سلطات الاحتلال عدداً من السياسيين والمشرعين البريطانيين اليساريين من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة، بينهم جيريمي كوربين، وذلك عقب فرض لندن عقوبات على منتجات المستوطنات الإسرائيلية.
وكانت 13 منظمة غير حكومية دعت في وقت سابق اليوم، نواب البرلمان الفرنسي إلى إقرار مشروع قانون يحظر استيراد أو تداول منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الضفة الغربية، وذلك قبيل مناقشته في جلسة عامة مقررة في 19 تشرين الثاني الجاري.