بالتزامن مع محادثات أبو ظبي تواصل الضربات بين روسيا وأوكرانيا وسقوط ضحايا

موسكو، كييف-سانا
تتواصل الضربات المتبادلة بالصواريخ والطائرات المسيّرة بين موسكو وكييف، مخلفةً قتلى وجرحى وأضراراً مادية طالت منشآت حيوية وموانئ في كلا البلدين، في الوقت الذي تجري محادثات بين الطرفين في العاصمة الإماراتية أبو ظبي بوساطة أميركية، بهدف إحراز تقدم نحو إنهاء أسوأ صراع تشهده أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.
قتلى وجرحى في ضربات أوكرانية على مقاطعات روسية
قال حاكم مقاطعة لينينغراد الروسية ” ألكسندر دروزدينكو ” صباح اليوم الأربعاء: إن ثلاثة عمال أصيبوا جراء هجوم جوي بمسيّرات أوكرانية على ميناء “أوست-لوغا” المطل على بحر البلطيق، والذي يعد أحد أهم مراكز تصدير النفط الروسية في الغرب، وكان تعرّض مراراً لهجمات أوكرانية.
وأوضح أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 150 طائرة مسيّرة خلال الليل، إلا أن سقوط عدد منها على الأرض أدى إلى اندلاع حريق في محيط الميناء، وانقطاع طارئ للتيار الكهربائي عن إحدى محطات المحولات.
وفي مقاطعة سمولينسك، أعلنت السلطات مقتل شخصين جراء هجوم أوكراني بطائرات مسيّرة استهدف المقاطعة خلال الليل، وفي مقاطعة بيلغورود، شنت القوات الأوكرانية 109 هجمات خلال الساعات الـ24 الماضية، حيث أصيبت امرأة في إحدى الهجمات، فيما أسقطت الدفاعات الجوية الروسية 155 طائرة مسيّرة أوكرانية في أجواء المقاطعة.
ضربات روسية على منشآت الطاقة وسفينة شحن أوكرانية
وفي المقابل نفذت القوات الروسية ضربات استهدفت ثلاث محطات فرعية للكهرباء، توزعت بين محطة في مدينة كريفوي روغ بمقاطعة دنيبروبتروفسك، ومحطتين في بلدتين بمقاطعة أوديسا في أوكرانيا .
كما استهدفت القوات سفينة شحن أوكرانية في البحر الأسود، جنوب غرب أوديسا، وقالت وزارة الدفاع الروسية: إنها كانت تنقل أسلحة ومعدات عسكرية لصالح القوات الأوكرانية.
أضرار وانقطاع للخدمات إثر هجمات روسية على أوكرانيا
ونقلت وكالة الأنباء الأوكرانية “أوكرينفورم” عن قيادة القوات الجوية قولها: إن دفاعاتها تمكنت من تحييد 14 صاروخاً من طراز “بانديرول” و130 طائرة مسيّرة من أصل 163 أطلقتها القوات الروسية على الأراضي الأوكرانية منذ مساء أمس.
وفي سياق متصل، أعلن عمدة مدينة خاركيف، إيغور تيريخوف، تعرض المدينة لضربتين صاروخيتين متتاليتين استهدفتا منطقتي “إندستريالني” و”سالتيفسكي”.
وفي مدينة كريفي ريه، أكد رئيس مجلس الدفاع أوليكساندر فيلكول تعرض المدينة لهجوم مكثف بطائرات مسيّرة روسية، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي والتدفئة عن أجزاء من المدينة وإلحاق أضرار بمبانٍ سكنية ومدارس ورياض أطفال.
وتعكس هذه التطورات الميدانية تصعيداً مستمراً للهجمات الجوية بعيدة المدى بين روسيا وأوكرانيا، حيث يكثف الطرفان استخدام الطائرات المسيّرة والصواريخ لإضعاف القدرات اللوجستية للطرف الآخر، وتركز الضربات المتبادلة بشكل متزايد على شلّ البنية التحتية للطاقة والموانئ الحيوية وخطوط الإمداد، بهدف التأثير على الجبهة الداخلية واستنزاف منظومات الدفاع الجوي.
وكانت أبو ظبي استضافت منذ يوم أمس جولة جديدة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا بوساطة أمريكية تستمر حتى اليوم، وذلك في أول لقاء مباشر بين وفدي البلدين منذ شباط الماضي، وسط مساعٍ أمريكية لدفع الطرفين نحو تسوية تنهي الحرب، وخلافات مستمرة بشأن الأراضي الأوكرانية والضمانات الأمنية وترتيبات ما بعد الحرب.