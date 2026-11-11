بالتزامن مع محادثات أبو ظبي تواصل الضربات بين روسيا وأوكرانيا وسقوط ضحايا

موسكو، كييف-سانا‏

تتواصل الضربات المتبادلة بالصواريخ والطائرات المسيّرة بين موسكو وكييف، مخلفةً قتلى وجرحى وأضراراً مادية طالت ‏منشآت حيوية وموانئ في كلا البلدين، في الوقت الذي تجري محادثات بين الطرفين في العاصمة الإماراتية أبو ظبي ‏بوساطة أميركية، بهدف إحراز تقدم نحو إنهاء أسوأ صراع تشهده أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية‎.‎

قتلى وجرحى في ضربات أوكرانية على مقاطعات روسية

قال حاكم مقاطعة لينينغراد الروسية ” ألكسندر دروزدينكو ” صباح اليوم الأربعاء: إن ثلاثة عمال أصيبوا جراء هجوم جوي ‏بمسيّرات أوكرانية على ميناء “أوست-لوغا” المطل على بحر البلطيق، والذي يعد أحد أهم مراكز تصدير النفط الروسية في ‏الغرب، وكان تعرّض مراراً لهجمات أوكرانية.

‎ ‎وأوضح أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 150 طائرة مسيّرة خلال الليل، إلا أن سقوط عدد منها على الأرض أدى إلى ‏اندلاع حريق في محيط الميناء، وانقطاع طارئ للتيار الكهربائي عن إحدى محطات المحولات‎.‎

وفي مقاطعة سمولينسك، أعلنت السلطات مقتل شخصين جراء هجوم أوكراني بطائرات مسيّرة استهدف المقاطعة خلال ‏الليل، وفي مقاطعة بيلغورود، شنت القوات الأوكرانية 109 هجمات خلال الساعات الـ24 الماضية، حيث أصيبت امرأة في ‏إحدى الهجمات، فيما أسقطت الدفاعات الجوية الروسية 155 طائرة مسيّرة أوكرانية في أجواء المقاطعة‎.‎

ضربات روسية على منشآت الطاقة وسفينة شحن أوكرانية ‏

وفي المقابل نفذت القوات الروسية ضربات استهدفت ثلاث محطات فرعية للكهرباء، توزعت بين محطة في مدينة كريفوي ‏روغ بمقاطعة دنيبروبتروفسك، ومحطتين في بلدتين بمقاطعة أوديسا في أوكرانيا‎ .‎

كما استهدفت القوات سفينة شحن أوكرانية في البحر الأسود، جنوب غرب أوديسا، وقالت وزارة الدفاع الروسية: إنها كانت ‏تنقل أسلحة ومعدات عسكرية لصالح القوات الأوكرانية‎.‎

أضرار وانقطاع للخدمات إثر هجمات روسية على أوكرانيا

ونقلت وكالة الأنباء الأوكرانية “أوكرينفورم” عن قيادة القوات الجوية قولها: إن دفاعاتها تمكنت من تحييد 14 صاروخاً من ‏طراز “بانديرول” و130 طائرة مسيّرة من أصل 163 أطلقتها القوات الروسية على الأراضي الأوكرانية منذ مساء أمس. ‎

وفي سياق متصل، أعلن عمدة مدينة خاركيف، إيغور تيريخوف، تعرض المدينة لضربتين صاروخيتين متتاليتين استهدفتا ‏منطقتي “إندستريالني” و”سالتيفسكي‎”.

وفي مدينة كريفي ريه، أكد رئيس مجلس الدفاع أوليكساندر فيلكول تعرض المدينة لهجوم مكثف بطائرات مسيّرة روسية، ‏ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي والتدفئة عن أجزاء من المدينة وإلحاق أضرار بمبانٍ سكنية ومدارس ورياض أطفال‎.‎

وتعكس هذه التطورات الميدانية تصعيداً مستمراً للهجمات الجوية بعيدة المدى بين روسيا وأوكرانيا، حيث يكثف الطرفان ‏استخدام الطائرات المسيّرة والصواريخ لإضعاف القدرات اللوجستية للطرف الآخر، وتركز الضربات المتبادلة بشكل متزايد ‏على شلّ البنية التحتية للطاقة والموانئ الحيوية وخطوط الإمداد، بهدف التأثير على الجبهة الداخلية واستنزاف منظومات ‏الدفاع الجوي‎.‎

وكانت أبو ظبي استضافت منذ يوم أمس جولة جديدة من ‌‏المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا بوساطة أمريكية تستمر حتى ‏اليوم، وذلك في أول لقاء مباشر بين وفدي البلدين منذ شباط ‌‏الماضي، وسط مساعٍ أمريكية لدفع الطرفين نحو تسوية تنهي ‏الحرب، وخلافات مستمرة بشأن ‌‏الأراضي الأوكرانية والضمانات الأمنية وترتيبات ما بعد الحرب.‏