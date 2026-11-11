السعودية وتركيا توقّعان مذكرة تفاهم للتعاون في مشروعات الكهرباء بقدرة 5 آلاف ميغاواط

أنقرة-سانا‏

وقّعت السعودية وتركيا مذكرة تفاهم للتعاون في مشروعات الكهرباء، تتضمن وضع إطار عمل لتنفيذ مشروعات للطاقة المتجددة بقدرة ‏إجمالية تصل إلى 5 آلاف ميغاواط‎.‎

وأفادت وكالة الأنباء السعودية، أمس، بأن وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وقّع مع نظيره التركي ألب ‏أرسلان بيرقدار مذكرة التفاهم، على هامش أعمال الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن ‏تغير المناخ‎ (COP31)، المنعقدة في مدينة أنطاليا التركية‎.‎

وتأتي المذكرة استكمالاً لاتفاقية التعاون في مجال الطاقة المتجددة الموقعة بين البلدين في 3 شباط 2026، والتي دخلت حيز النفاذ في ‌‏21 تشرين الأول من العام نفسه‎.‎

وتنص الاتفاقية على تنفيذ مشروعات بقدرة 5 آلاف ميغاواط على مرحلتين من خلال شركة «أكوا باور» السعودية، تشمل الأولى ‏مشروعات بقدرة 2000 ميغاواط، والثانية 3000 ميغاواط، مع إحراز تقدم في تنفيذ المرحلة الأولى ووصول التحضيرات للمرحلة ‏الثانية إلى مراحل متقدمة‎.‎

وتتضمن المرحلة الثانية تطوير محطات لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح، وبنية تحتية لنقل الكهرباء باستخدام تقنية التيار المستمر ‏عالي الجهد‎ (HVDC)‎، إلى جانب أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات‎.‎

ويأتي ذلك في إطار توسع التعاون بين البلدين، إذ وافق مجلس الوزراء السعودي، أمس، على توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للنقل ‏السعودية ووزارة النقل والبنية التحتية التركية، لتعزيز الشراكة وتبادل الخبرات في مجال السكك الحديدية‎.‎