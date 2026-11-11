السعودية وتركيا توقّعان مذكرة تفاهم للتعاون في مشروعات الكهرباء بقدرة 5 آلاف ميغاواط

أنقرة-سانا
وقّعت السعودية وتركيا مذكرة تفاهم للتعاون في مشروعات الكهرباء، تتضمن وضع إطار عمل لتنفيذ مشروعات للطاقة المتجددة بقدرة إجمالية تصل إلى 5 آلاف ميغاواط.
وأفادت وكالة الأنباء السعودية، أمس، بأن وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وقّع مع نظيره التركي ألب أرسلان بيرقدار مذكرة التفاهم، على هامش أعمال الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، المنعقدة في مدينة أنطاليا التركية.
وتأتي المذكرة استكمالاً لاتفاقية التعاون في مجال الطاقة المتجددة الموقعة بين البلدين في 3 شباط 2026، والتي دخلت حيز النفاذ في 21 تشرين الأول من العام نفسه.
وتنص الاتفاقية على تنفيذ مشروعات بقدرة 5 آلاف ميغاواط على مرحلتين من خلال شركة «أكوا باور» السعودية، تشمل الأولى مشروعات بقدرة 2000 ميغاواط، والثانية 3000 ميغاواط، مع إحراز تقدم في تنفيذ المرحلة الأولى ووصول التحضيرات للمرحلة الثانية إلى مراحل متقدمة.
وتتضمن المرحلة الثانية تطوير محطات لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح، وبنية تحتية لنقل الكهرباء باستخدام تقنية التيار المستمر عالي الجهد (HVDC)، إلى جانب أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات.
ويأتي ذلك في إطار توسع التعاون بين البلدين، إذ وافق مجلس الوزراء السعودي، أمس، على توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للنقل السعودية ووزارة النقل والبنية التحتية التركية، لتعزيز الشراكة وتبادل الخبرات في مجال السكك الحديدية.