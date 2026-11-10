زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب قبالة سواحل غواتيمالا على المحيط الهادي

غواتيمالا سيتي-سانا

ضرب زلزال بلغت شدته 5.6 درجات على مقياس ريختر اليوم الثلاثاء، قبالة سواحل غواتيمالا على المحيط الهادي.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية في بيان على موقعها الإلكتروني، أن الزلزال وقع على بعد 43 كيلومتراً جنوبي بلدة بويرتو سان هوزيه الساحلية، وعلى عمق 35 كيلومتراً.

وتسبب الزلزال في اهتزاز مبانٍ بالعاصمة غواتيمالا سيتي، دون ورود تقارير عن أضرار جسيمة أو إصابات حتى الآن.

وشعر بالزلزال سكان في السلفادور ونيكاراغوا المجاورتين، فيما أفادت السلطات في السلفادور بعدم وجود خطر حدوث أمواج مد عاتية “تسونامي”.

وتقع غواتيمالا ضمن منطقة “حزام النار” في المحيط الهادئ، التي تعد الأعلى نشاطاً من حيث الهزات الأرضية والانفجارات البركانية، كما تتواجد فوق نقطة تصادم معقدة بين صفائح أرضية، وتشهد سواحلها دورياً زلازل مختلفة الشدة.