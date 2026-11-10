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روبيو يستبعد عمليات عسكرية كبرى ضد إيران وسط التحركات الدبلوماسية

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وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يتحدث الى الصحافيين-باريس-فرانس برس

واشنطن-سانا

استبعد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم الثلاثاء تنفيذ عمليات عسكرية كبرى جديدة ضد إيران في الوقت الراهن، في ظل تحركات دبلوماسية مكثفة تقودها أطراف دولية وإقليمية لاحتواء التصعيد والتوصل إلى تسوية تنهي الحرب.

ونقلت وكالة فرانس برس عن روبيو قوله للصحفيين في ختام اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع الذي استمر يومين في باريس: إن واشنطن لا ترى حالياً ضرورة لشن عمليات قتالية واسعة ضد إيران، مشيراً إلى أن الحملة الاقتصادية المفروضة على طهران ألحقت بها أضراراً كبيرة.

وأضاف روبيو أن الولايات المتحدة أبلغت حلفاءها بهذا التقييم، لكنه حذر من أن الجيش الأمريكي مستعد للرد إذا تجاوزت إيران ما وصفه بالخطوط الحمراء أو أقدمت على خطوات تعتبرها واشنطن تهديداً لمصالحها وأمن المنطقة.

وجاءت التصريحات الأمريكية بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب أمس الإثنين، وجود توجه نحو إنهاء الحرب، عقب اجتماعه مع وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مع تأكيده على استمرار الجاهزية العسكرية الأمريكية تحسباً لأي تطورات جديدة.

وكثفت قطر تحركاتها الدبلوماسية لتقريب وجهات النظر، حيث انتقل رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري من واشنطن إلى باريس، عقب لقاء جمعه بالرئيس الأمريكي، للمشاركة في مشاورات مع وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا، إلى جانب مسؤولين من السعودية.

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