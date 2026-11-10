وزير الدفاع الأمريكي يصف مساعي عزله بسبب الحرب مع إيران بالمهزلة

واشنطن-سانا‏

وصف وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث اليوم الثلاثاء، مساعي عزله على خلفية ‏اتهامات بإساءة استخدام السلطة في إدارة الحرب مع إيران، بأنها “مهزلة محكوم عليها ‏بالفشل”، مؤكداً استمرار دعمه للعمليات العسكرية الأمريكية.‏

وذكرت وكالة رويترز أن تصريحات هيغسيث جاءت خلال مؤتمر صحفي عقده في ‏مقر وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون)، هو الأول له منذ أيار الماضي، وذلك بعد ‏يوم من تقديم النائب الجمهوري توماس ماسي، ممثل ولاية كنتاكي، ثمانية بنود ‏للمساءلة بهدف عزل الوزير.‏

وقال هيغسيث: إن المحاولات السابقة لعزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم تحقق ‏أهدافها، مضيفاً أن التحرك الرامي إلى عزله سيلقى المصير نفسه.‏

وأضاف أن هذه المساعي لا تمثل عملاً وطنياً، بل “تخريب”، مؤكداً تأييده لجميع ‏العمليات العسكرية الجارية ضد إيران، ومشدداً على استعداده لمواصلة تنفيذها إذا ‏اقتضت الضرورة.‏

وفي المقابل، أعلن النائب توماس ماسي أن مجلس النواب سيجري تصويتاً أولياً على ‏إجراء يتعلق بقرار العزل، موضحاً أنه في حال تجاوز هذه المرحلة، سينتقل المجلس ‏إلى مناقشة بنود المساءلة والتصويت عليها.‏

وتضمنت الاتهامات الثمانية ثلاثة بنود تتهم هيغسيث بشن الحرب على إيران دون ‏تفويض من الكونغرس، ومخالفة قانون صلاحيات الحرب لعام 1973، واستمرار ‏العمليات بعد انقضاء المهل القانونية المحددة.‏

كما تتضمن اتهاماً بتجاهل قوانين تقليل الإصابات المدنية، وربط ذلك بضربة على ‏مدرسة إيرانية، إضافة إلى بنود تتعلق بضربات قوارب مشتبه بها في تهريب المخدرات ‏في منطقة البحر الكاريبي، وأفعال في فنزويلا وواشنطن.‏

وتأتي مساعي مساءلة وزير الدفاع الأمريكي في ظل خلافات داخلية بشأن إدارة ‏الحرب مع إيران، والصلاحيات الممنوحة للإدارة الأمريكية في اتخاذ القرارات العسكرية، ‏ومدى توافق العمليات مع الضوابط الدستورية والقانونية.‏

ويُعد النائب الجمهوري توماس ماسي من الأصوات المنتقدة لبعض سياسات إدارة ‏ترامب، وقد دفع باتجاه إجراءات للمساءلة تستهدف هيغسيث على خلفية دوره في إدارة ‏العمليات العسكرية.‏

وتتطلب إجراءات العزل في الولايات المتحدة المرور بمراحل دستورية داخل الكونغرس، ‏تبدأ بمجلس النواب الذي يملك صلاحية توجيه الاتهام، قبل إحالة القضية إلى مجلس ‏الشيوخ للنظر فيها وإجراء محاكمة، ويستلزم الإدانة والعزل تصويت ثلثي أعضاء ‏مجلس الشيوخ الحاضرين.‏