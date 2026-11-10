وزير الدفاع الأمريكي يصف مساعي عزله بسبب الحرب مع إيران بالمهزلة

واشنطن-سانا
وصف وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث اليوم الثلاثاء، مساعي عزله على خلفية اتهامات بإساءة استخدام السلطة في إدارة الحرب مع إيران، بأنها “مهزلة محكوم عليها بالفشل”، مؤكداً استمرار دعمه للعمليات العسكرية الأمريكية.
وذكرت وكالة رويترز أن تصريحات هيغسيث جاءت خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون)، هو الأول له منذ أيار الماضي، وذلك بعد يوم من تقديم النائب الجمهوري توماس ماسي، ممثل ولاية كنتاكي، ثمانية بنود للمساءلة بهدف عزل الوزير.
وقال هيغسيث: إن المحاولات السابقة لعزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم تحقق أهدافها، مضيفاً أن التحرك الرامي إلى عزله سيلقى المصير نفسه.
وأضاف أن هذه المساعي لا تمثل عملاً وطنياً، بل “تخريب”، مؤكداً تأييده لجميع العمليات العسكرية الجارية ضد إيران، ومشدداً على استعداده لمواصلة تنفيذها إذا اقتضت الضرورة.
وفي المقابل، أعلن النائب توماس ماسي أن مجلس النواب سيجري تصويتاً أولياً على إجراء يتعلق بقرار العزل، موضحاً أنه في حال تجاوز هذه المرحلة، سينتقل المجلس إلى مناقشة بنود المساءلة والتصويت عليها.
وتضمنت الاتهامات الثمانية ثلاثة بنود تتهم هيغسيث بشن الحرب على إيران دون تفويض من الكونغرس، ومخالفة قانون صلاحيات الحرب لعام 1973، واستمرار العمليات بعد انقضاء المهل القانونية المحددة.
كما تتضمن اتهاماً بتجاهل قوانين تقليل الإصابات المدنية، وربط ذلك بضربة على مدرسة إيرانية، إضافة إلى بنود تتعلق بضربات قوارب مشتبه بها في تهريب المخدرات في منطقة البحر الكاريبي، وأفعال في فنزويلا وواشنطن.
وتأتي مساعي مساءلة وزير الدفاع الأمريكي في ظل خلافات داخلية بشأن إدارة الحرب مع إيران، والصلاحيات الممنوحة للإدارة الأمريكية في اتخاذ القرارات العسكرية، ومدى توافق العمليات مع الضوابط الدستورية والقانونية.
ويُعد النائب الجمهوري توماس ماسي من الأصوات المنتقدة لبعض سياسات إدارة ترامب، وقد دفع باتجاه إجراءات للمساءلة تستهدف هيغسيث على خلفية دوره في إدارة العمليات العسكرية.
وتتطلب إجراءات العزل في الولايات المتحدة المرور بمراحل دستورية داخل الكونغرس، تبدأ بمجلس النواب الذي يملك صلاحية توجيه الاتهام، قبل إحالة القضية إلى مجلس الشيوخ للنظر فيها وإجراء محاكمة، ويستلزم الإدانة والعزل تصويت ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ الحاضرين.