البرتغال تغلق المدارس مع اقتراب العاصفة تشارلز

لشبونة-سانا‏

قررت السلطات البرتغالية إغلاق المدارس والخدمات الحكومية غير الأساسية، يوم غد ‏الأربعاء، مع اقتراب العاصفة “تشارلز”، وسط تحذيرات من رياح عاتية قد تصل ‏سرعتها إلى 140 كيلومتراً في الساعة.‏

ونقلت وكالة فرانس برس عن وزير الداخلية البرتغالي لويس نيفيس خلال مؤتمر ‏صحفي اليوم الثلاثاء في مقر هيئة الحماية المدنية، دعوته السكان إلى البقاء في ‏منازلهم.‏

وأعلنت السلطات حالة التأهب القصوى في ثماني مناطق، بينها العاصمة لشبونة، ‏استعداداً للأحوال الجوية القاسية، مع توقع وصول العاصفة إلى البر الرئيسي صباح ‏الأربعاء، بعد مرورها بجزيرة ماديرا في وقت متأخر من اليوم.‏

وتأتي هذه التحذيرات بعد سلسلة من العواصف التي ضربت البرتغال بين 22 كانون ‏الثاني و16 شباط الماضيين، وأسفرت عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل.‏

وتواجه البرتغال مخاطر متزايدة من الظواهر الجوية المتطرفة، بما فيها موجات الحر ‏والأمطار الغزيرة، التي تتفاقم حدتها بفعل التغير المناخي.‏