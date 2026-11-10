البرتغال تغلق المدارس مع اقتراب العاصفة تشارلز

لشبونة-سانا
قررت السلطات البرتغالية إغلاق المدارس والخدمات الحكومية غير الأساسية، يوم غد الأربعاء، مع اقتراب العاصفة “تشارلز”، وسط تحذيرات من رياح عاتية قد تصل سرعتها إلى 140 كيلومتراً في الساعة.
ونقلت وكالة فرانس برس عن وزير الداخلية البرتغالي لويس نيفيس خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء في مقر هيئة الحماية المدنية، دعوته السكان إلى البقاء في منازلهم.
وأعلنت السلطات حالة التأهب القصوى في ثماني مناطق، بينها العاصمة لشبونة، استعداداً للأحوال الجوية القاسية، مع توقع وصول العاصفة إلى البر الرئيسي صباح الأربعاء، بعد مرورها بجزيرة ماديرا في وقت متأخر من اليوم.
وتأتي هذه التحذيرات بعد سلسلة من العواصف التي ضربت البرتغال بين 22 كانون الثاني و16 شباط الماضيين، وأسفرت عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل.
وتواجه البرتغال مخاطر متزايدة من الظواهر الجوية المتطرفة، بما فيها موجات الحر والأمطار الغزيرة، التي تتفاقم حدتها بفعل التغير المناخي.