المنامة-سانا

أدانت مملكة البحرين اليوم الأحد، استمرار الاعتداءات الإيرانية على أراضيها، وآخرها استهداف منشأة صناعية مدنية، ما أدى إلى اندلاع حريق ووقوع أضرار مادية، مطالبة مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات حازمة لإلزام إيران بالتنفيذ الكامل للقرار رقم 2817 لعام 2026.

وقالت وزارة الخارجية البحرينية في بيان نشرته على موقعها الرسمي: “إن الاعتداءات التي أعلن الحرس الثوري الإيراني مسؤوليته عنها تشكل تهديداً مباشراً لحياة المدنيين، وانتهاكاً لسيادة المملكة وسلامة أراضيها، وتصعيداً يهدد الأمن والاستقرار الإقليميين، ومخالفة لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي”.

البحرين ترفض استهداف المنشآت المدنية

وأكدت الوزارة رفض المملكة القاطع للذرائع والمبررات التي ساقها الحرس الثوري الإيراني لتبرير اعتداءاته، مشيرة إلى أن وقائع الاستهداف تثبت أن المنشأة المستهدفة ذات طابع صناعي مدني بحت.

وشددت الوزارة على ضرورة وقف إيران انتهاك سيادة الدول وسلامة أراضيها، وعدم اتخاذ خلافاتها مع أطراف أخرى ذريعة لتبرير الاعتداءات، لما يشكله ذلك من مخالفة لمبادئ القانون الدولي وأسس العلاقات بين الدول ذات السيادة.

المنامة تحتفظ بحقها في الدفاع عن النفس

وأكدت الوزارة احتفاظ مملكة البحرين بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لصون سيادتها وأمن مواطنيها والمقيمين على أراضيها، بما في ذلك حق الدفاع عن النفس وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، واتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبالتنسيق مع الدول الشقيقة والشريكة.

ونوهت بكفاءة قوة دفاع البحرين وجاهزيتها القتالية في التصدي للاعتداءات، مؤكدة أن المملكة ستتخذ ما يلزم لحماية أمنها وسلامة أراضيها.

مطالبة مجلس الأمن بإلزام إيران تنفيذ القرار 2817

ودعت الوزارة مجلس الأمن الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ إجراءات حازمة لإلزام إيران بالتنفيذ الكامل للقرار رقم 2817 لعام 2026، وفي مقدمتها الوقف الفوري للاعتداءات والتهديدات التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية والبنية التحتية وحرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب، والكف عن دعم الجماعات الوكيلة.

كما طالبت الوزارة في ختام بيانها بمساءلة إيران وإلزامها بجبر الأضرار وتقديم التعويضات الكاملة وفقاً للقانون الدولي وقرارات مجلس حقوق الإنسان ذات الصلة، بما يسهم في صون السلم والأمن الإقليميين والدوليين.

وكانت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أعلنت في وقت سابق اليوم تصدي منظومات الدفاع الجوي لعدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية، فيما أعلنت وزارة الداخلية البحرينية تعرض منشأة صناعية مدنية لاعتداء إيراني، ما أدى إلى اندلاع حريق ووقوع أضرار مادية، دون تسجيل إصابات.