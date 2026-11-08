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هيئة بحرية بريطانية: إصابة ناقلة نفط بمقذوف مجهول أثناء عبورها مضيق هرمز

هرمز هيئة بحرية بريطانية: إصابة ناقلة نفط بمقذوف مجهول أثناء عبورها مضيق هرمز
صورة التقطتها طائرة مسيرة تظهر سفناً بالقرب من مضيق هرمز-أرشيف- رويترز

لندن-سانا

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (‏UKMTO‏)، اليوم الأحد، عن إصابة ناقلة نفط بمقذوف مجهول أثناء عبورها مضيق هرمز.

وأوضحت الهيئة في بيان على موقعها الإلكتروني أنها تلقت بلاغاً عن إصابة السفينة بمقذوف مجهول أثناء عبورها مضيق هرمز، مشيرة إلى أن جميع أفراد الطاقم بخير، ولم يُبلّغ عن أي آثار بيئية حتى الآن.

ونصحت الهيئة السفن بتوخي الحذر أثناء الإبحار، والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه ريثما يتم إجراء تحقيق بالحادثة.

وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (‏UKMTO‏)، أعلنت في وقت سابق اليوم الأحد، عن تعرض سفينة شحن وناقلة نفط لهجوم قبالة سواحل سلطنة عمان.

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