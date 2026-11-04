زيلينسكي: مقتل 40 شخصاً في هجوم روسي استهدف مدرسة بمنطقة زابوروجيا

كييف-سانا ‏

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مقتل 40 شخصاً نتيجة هجوم روسي ‏استهدف مدرسة في بلدة كوميشوفاخا بمنطقة زابوروجيا، مشيراً إلى استمرار عمليات ‏البحث والإنقاذ لليوم الثالث، وسط مخاوف من وجود أكثر من 30 شخصاً تحت ‏الأنقاض.‏

وقال زيلينسكي في تغريدة على منصة “إكس”، اليوم الأربعاء: إن القوات الروسية ‏استخدمت تسع قنابل جوية في الهجوم، واستهدفت في البداية أشخاصاً كانوا يتلقون ‏مساعدات إنسانية، قبل أن تستهدف فرق الإنقاذ والشرطة التي وصلت إلى المكان.‏

وأوضح أن عمليات البحث والإنقاذ لا تزال مستمرة بمشاركة جميع الجهات المعنية، رغم ‏صعوبتها وخطورة تنفيذها في ظل التهديد المستمر بشن غارات روسية جديدة، لافتاً إلى ‏أن بعض جثامين الضحايا لم يتم التعرف إليها حتى الآن.‏

وأعرب زيلينسكي عن تعازيه لأسر الضحايا وذويهم، منتقداً ما وصفه بضعف ردود ‏الفعل الدولية إزاء الهجوم، ومعتبراً أنه، إلى جانب آلاف جرائم الحرب التي تتهم كييف ‏روسيا بارتكابها في أوكرانيا، يستدعي رداً دولياً حازماً.‏

ودعا زيلينسكي من وصفهم بالشركاء الدوليين إلى تقديم مزيد من الدعم لأوكرانيا، ولا ‏سيما في مجال الدفاع الجوي، مؤكداً أن بلاده بحاجة ماسة إليه في الوقت الراهن.‏

وتشهد الساحتان الأوكرانية والروسية تصعيداً عسكرياً متبادلاً، تسبب بأضرار واسعة في ‏منشآت الطاقة والبنية التحتية الحيوية، إلى جانب سقوط قتلى وجرحى من الجانبين.‏