أنقرة-سانا

تحطمت مروحية عسكرية تركية، اليوم الثلاثاء، بعد إقلاعها في مهمة تدريبية من ولاية إسكي شهر غرب تركيا.

ونقلت وكالة الأناضول عن وزارة الدفاع التركية قولها في بيان: إن مروحية من طراز AS-532 تابعة لقيادة القوات الجوية، تحطمت بعد إقلاعها لأغراض التدريب، مشيرة إلى أن فرق الإنقاذ باشرت عمليات البحث عن ناجين بعد وصولها إلى حطام المروحية.

ولم تورد الوزارة حتى الآن أي تفاصيل إضافية حول عدد أفراد الطاقم أو مصيرهم، كما لم يُكشف بعد عن أسباب التحطم.

وكانت مروحية عسكرية تركية من طراز (S-70) تحطمت في الثاني عشر من تشرين الثاني الجاري، في ولاية ملاطية شرقي البلاد، ما أسفر عن مقتل جميع أفراد طاقمها الأربعة.