كوريا الجنوبية تطوّر مروحية هجومية محلية الصنع لقوات البحرية

سيئول-سانا‏

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، استكمال تطوير مروحية هجومية بحرية ‏محلية الصنع مزودة بمجموعة من أنظمة الأسلحة، بما في ذلك صواريخ جو- أرض، ‏للعمليات البرمائية متعددة الأبعاد.‏

ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن إدارة برنامج المشتريات الدفاعية الحكومية قولها: “‏تم بناء المروحيات الهجومية على نسخة بحرية من مروحية ‏KUH-1‌‏ سوريون، ‏والمعروفة باسم ‏MUH-1‌‏ مارينون، مع ميزات وأنظمة أسلحة جديدة مضافة لمواجهة ‏الهجمات من المروحيات والطائرات المسيرة المعادية”.‏

وأضافت الإدارة أنّ الطائرة اجتازت تقييماً كاملاً لمدى ملاءمتها للقتال في تموز ‏الماضي وحصلت على شهادة صلاحية الطيران في آب، ما يضمن ملاءمتها للطيران ‏الآمن، مشيرة إلى أنها تخطط لإنتاج حوالي 20 مروحية بدءاً من العام المقبل.‏

ومن المتوقع أن يؤدي نظام المروحية الهجومية هذه، عند نشره، إلى توسيع نطاق ‏عمليات الإنزال البرمائي لمشاة البحرية ليس فقط على الأرض، ولكن أيضاً في الجو، ‏وأن يكون بمثابة أساس رئيسي في زيادة قدرة القوات على الحركة إلى أقصى حد.‏

وكانت إدارة برنامج المشتريات أطلقت مشروعاً بقيمة 450 مليار وون (337 مليون ‏دولار أمريكي) لتطوير مروحية هجومية محلية الصنع لمشاة البحرية في عام 2022، ‏ومنذ ذلك الحين، أكملت عدداً من رحلات الاختبار واختبارات الأسلحة، بما في ذلك ‏اختبارات الذخيرة الحية التي تشمل المدافع الرشاشة المثبتة على البرج والصواريخ جو-‏أرض والصواريخ الموجهة وغير الموجهة.‏