كوريا الجنوبية تطوّر مروحية هجومية محلية الصنع لقوات البحرية

سيئول-سانا
أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، استكمال تطوير مروحية هجومية بحرية محلية الصنع مزودة بمجموعة من أنظمة الأسلحة، بما في ذلك صواريخ جو- أرض، للعمليات البرمائية متعددة الأبعاد.
ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن إدارة برنامج المشتريات الدفاعية الحكومية قولها: “تم بناء المروحيات الهجومية على نسخة بحرية من مروحية KUH-1 سوريون، والمعروفة باسم MUH-1 مارينون، مع ميزات وأنظمة أسلحة جديدة مضافة لمواجهة الهجمات من المروحيات والطائرات المسيرة المعادية”.
وأضافت الإدارة أنّ الطائرة اجتازت تقييماً كاملاً لمدى ملاءمتها للقتال في تموز الماضي وحصلت على شهادة صلاحية الطيران في آب، ما يضمن ملاءمتها للطيران الآمن، مشيرة إلى أنها تخطط لإنتاج حوالي 20 مروحية بدءاً من العام المقبل.
ومن المتوقع أن يؤدي نظام المروحية الهجومية هذه، عند نشره، إلى توسيع نطاق عمليات الإنزال البرمائي لمشاة البحرية ليس فقط على الأرض، ولكن أيضاً في الجو، وأن يكون بمثابة أساس رئيسي في زيادة قدرة القوات على الحركة إلى أقصى حد.
وكانت إدارة برنامج المشتريات أطلقت مشروعاً بقيمة 450 مليار وون (337 مليون دولار أمريكي) لتطوير مروحية هجومية محلية الصنع لمشاة البحرية في عام 2022، ومنذ ذلك الحين، أكملت عدداً من رحلات الاختبار واختبارات الأسلحة، بما في ذلك اختبارات الذخيرة الحية التي تشمل المدافع الرشاشة المثبتة على البرج والصواريخ جو-أرض والصواريخ الموجهة وغير الموجهة.