الأربعاء 28 أكتوبر 2026 — دمشق
|
Reading: العليمي يدعو أوروبا إلى الإسراع في تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية
بحث
بحث
sana-logo-mobile

العليمي يدعو أوروبا إلى الإسراع في تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية

مكالة هاتفية موقع 2 8 العليمي يدعو أوروبا إلى الإسراع في تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي مع رئيس ‏المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا خلال اتصال هاتفي-سانا

‏صنعاء-سانا‏

دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي اليوم الثلاثاء، الاتحاد الأوروبي ‏إلى الإسراع في اعتماد قرار يصنف ميليشيا الحوثي، بأجنحتها السياسية والعسكرية، ضمن ‏قائمة المنظمات الإرهابية، محذراً من أن استمرار التأخر في اتخاذ هذه الخطوة يفاقم ‏التهديدات الأمنية والإنسانية.‏

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”، أن العليمي أكد خلال اتصال هاتفي مع رئيس ‏المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا أهمية حشد توافق أوروبي لترجمة قرار البرلمان الأوروبي ‏إلى إجراءات عملية، تشمل استخدام الأدوات القانونية والاقتصادية والدبلوماسية للحد من ‏هجمات ميليشيا الحوثي ودفعهم للامتثال للقرارات الدولية.‏

وأشار العليمي إلى أن تصعيد الميليشيا داخل اليمن وعبر الحدود، واستهدافها للملاحة ‏الدولية والمنشآت المدنية، يستوجب موقفاً أوروبياً أكثر حزماً، معتبراً أن التحرك السريع ‏من شأنه المساهمة في حماية المدنيين وتعزيز أمن المنطقة والمصالح الأوروبية.‏

وصوّت البرلمان الأوروبي في وقت سابق لصالح توصية تدعو إلى إدراج ميليشيا الحوثي ‏على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية، في ظل تصاعد هجماتها على السفن ‏التجارية والملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن، إضافة إلى استمرار النزاع ‏الداخلي وتداعياته الإنسانية في اليمن.‏

الخارجية الفلسطينية تدين مخطط الاحتلال إقامة مدرسة يهودية في الشيخ جراح بالقدس المحتلة
وزيرا الخارجية المصري والسعودي يبحثان تطورات اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
مسؤول أممي: إلغاء إسرائيل تراخيص عشرات المنظمات الدولية في الأراضي الفلسطينية فعل مشين
قطر تتصدى لموجة صواريخ في أجواء البلاد
المكتب الإعلامي في غزة: 3201 خرق إسرائيلي لوقف إطلاق النار تسببت بمقتل 985 فلسطينياً
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك