العليمي يدعو أوروبا إلى الإسراع في تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية

‏صنعاء-سانا‏

دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي اليوم الثلاثاء، الاتحاد الأوروبي ‏إلى الإسراع في اعتماد قرار يصنف ميليشيا الحوثي، بأجنحتها السياسية والعسكرية، ضمن ‏قائمة المنظمات الإرهابية، محذراً من أن استمرار التأخر في اتخاذ هذه الخطوة يفاقم ‏التهديدات الأمنية والإنسانية.‏

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”، أن العليمي أكد خلال اتصال هاتفي مع رئيس ‏المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا أهمية حشد توافق أوروبي لترجمة قرار البرلمان الأوروبي ‏إلى إجراءات عملية، تشمل استخدام الأدوات القانونية والاقتصادية والدبلوماسية للحد من ‏هجمات ميليشيا الحوثي ودفعهم للامتثال للقرارات الدولية.‏

وأشار العليمي إلى أن تصعيد الميليشيا داخل اليمن وعبر الحدود، واستهدافها للملاحة ‏الدولية والمنشآت المدنية، يستوجب موقفاً أوروبياً أكثر حزماً، معتبراً أن التحرك السريع ‏من شأنه المساهمة في حماية المدنيين وتعزيز أمن المنطقة والمصالح الأوروبية.‏

وصوّت البرلمان الأوروبي في وقت سابق لصالح توصية تدعو إلى إدراج ميليشيا الحوثي ‏على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية، في ظل تصاعد هجماتها على السفن ‏التجارية والملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن، إضافة إلى استمرار النزاع ‏الداخلي وتداعياته الإنسانية في اليمن.‏