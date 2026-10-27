العليمي يدعو أوروبا إلى الإسراع في تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية

صنعاء-سانا
دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي اليوم الثلاثاء، الاتحاد الأوروبي إلى الإسراع في اعتماد قرار يصنف ميليشيا الحوثي، بأجنحتها السياسية والعسكرية، ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، محذراً من أن استمرار التأخر في اتخاذ هذه الخطوة يفاقم التهديدات الأمنية والإنسانية.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”، أن العليمي أكد خلال اتصال هاتفي مع رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا أهمية حشد توافق أوروبي لترجمة قرار البرلمان الأوروبي إلى إجراءات عملية، تشمل استخدام الأدوات القانونية والاقتصادية والدبلوماسية للحد من هجمات ميليشيا الحوثي ودفعهم للامتثال للقرارات الدولية.
وأشار العليمي إلى أن تصعيد الميليشيا داخل اليمن وعبر الحدود، واستهدافها للملاحة الدولية والمنشآت المدنية، يستوجب موقفاً أوروبياً أكثر حزماً، معتبراً أن التحرك السريع من شأنه المساهمة في حماية المدنيين وتعزيز أمن المنطقة والمصالح الأوروبية.
وصوّت البرلمان الأوروبي في وقت سابق لصالح توصية تدعو إلى إدراج ميليشيا الحوثي على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية، في ظل تصاعد هجماتها على السفن التجارية والملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن، إضافة إلى استمرار النزاع الداخلي وتداعياته الإنسانية في اليمن.