قتيلان و19جريحاً في ضربات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا

موسكو_ كييف /26/10/2026/ سانا‏

تواصلت الضربات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية، متسببة ‏بسقوط قتيلين و 19جريحاً من الجانبين، وذلك رغم الحراك الدبلوماسي الذي اختتم ‏مؤخراً بالإعلان عن محادثات ثلاثية روسية أوكرانية أمريكية في العاصمة الإماراتية أبو ‏ظبي الشهر المقبل.‏

وأعلن حاكم منطقة فورونيج الروسية ألكسندر غوسيف، في بيان عبر منصة تلغرام، أنّ ‏شخصين قتلا وأصيب 17 آخرون بجروح جرّاء هجوم أوكراني بمسيّرات على المدينة، ‏مشيراً في هذا السياق إلى إسقاط “أكثر من سبعين مسيّرة” فوق المدينة ليل الأحد وصباح ‏اليوم، وقال: إن معظم الجرحى هم من ركاب قطار تضرر عند سقوط حطام مسيرات ‏عليه.‏

وأضاف غوسيف أن الهجوم تسبّب باندلاع حرائق في عدد من الشركات والمنشآت ‏الصناعية ومركز أعمال في محيط وسط المدينة ومجمع سكني، وملعب مدرسي، وموقع ‏لمرائب السيارات. ‏

فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية توجيه ضربات ليلية دقيقة شملت تدمير مستودع ‏للمسيرات ومحطة “زاليوتينو” الكهربائية في خاركوف، ومحطة فرعية في خميلنيتسكي، ‏كما طالت الهجمات أرصفة الشحن والتفريغ في ميناء تشيرنومورسك بمقاطعة أوديسا، ‏إلى جانب استهداف سفينتي شحن كانتا تنقلان معدات عسكرية وإمدادات للقوات ‏الأوكرانية.‏

في المقابل نقلت وكالة الأنباء الأوكرانية “أوكرينفورم”، عن القائم بأعمال رئيس الإدارة ‏العسكرية لزابوريجيا ميخائيل سيميكين، إعلانه إصابة مدنيين اثنين وتضرر منازل ‏ومنشآت، إثر ضربة عسكرية روسية استهدفت المقاطعة وتسببت في اندلاع حريق بأحد ‏المواقع.‏

فيما أعلن سلاح الجو الأوكراني أن دفاعاته تمكنت من إسقاط 112 طائرة مسيرة من ‏أصل 140، بالإضافة إلى ثلاثة صواريخ موجهة من طراز “‏Kh-59/69‌‏”، خلال هجوم ‏جوي روسي واسع، استهدف منشآت حيوية وبنية تحتية ومناطق سكنية في 15 موقعاً في ‏العمق الأوكراني.‏

‏ وتأتي الهجمات المتبادلة بين الطرفين قبيل محادثات مرتقبة في أبو ظبي بشأن التسوية ‏الأوكرانية ستُعقد بصيغة ثلاثية، تضم روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا، خلال ‏النصف ‏الأول من تشرين الثاني المقبل.‏

وسبق أن عُقِدَت مفاوضات مباشرة بين الروس والأوكرانيين عام 2025، لكنها لم تُفضِ ‏إلى أي حلّ للنزاع.