ارتفاع عدد قتلى الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان إلى 2576 شخصاً

بيروت-سانا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد القتلى، جراء الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان منذ الـ 2 من آذار الماضي إلى 2576 شخصاً.

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن مركز عمليات الطوارئ التابع للوزارة قوله في بيان: إن عدد الجرحى خلال الفترة ذاتها وصل إلى 7962.

ويأتي هذا التصعيد في سياق الخروقات المتكررة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار المعلن في السادس عشر من نيسان الجاري، ما يزيد من حدة التوتر، ويهدد بتقويض الجهود الرامية إلى تثبيت الاستقرار في المنطقة.

مقتل 5 أشخاص جراء الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان
رئيس البرلمان العربي: حقوق الإنسان أساس التنمية واستقرار المجتمعات
الحجاج يتوافدون إلى عرفات لأداء ركن الحج الأعظم
روسيا والاتحاد الأوروبي: صراع المصالح الاستراتيجية وتحديات الجاهزية
مسؤول أممي: السودان بحاجة إلى حماية ومساعدات ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات
