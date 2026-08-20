أكسيوس: الجيش الأمريكي يؤمن ممراً ملاحياً سرياً لضمان تدفق النفط عبر هرمز

واشنطن-سانا‏

أفاد موقع “أكسيوس” بأن الجيش الأمريكي ينفذ منذ عدة أسابيع عملية سرية لتأمين ‏حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، بهدف المساهمة في الحفاظ على تدفق ‏إمدادات الطاقة إلى الأسواق العالمية والحد من اضطرابات الإمداد.‏

ونقل الموقع اليوم الخميس عن مسؤولين أمريكيين قولهم: إن الجيش الأمريكي أنشأ ‏ممراً ملاحياً عبر المضيق، يتيح لناقلات النفط الدخول والخروج باستخدام مسار ‏جنوبي بمحاذاة الساحل العُماني.‏

وأوضح المسؤولون أن نحو 10 ملايين برميل من النفط يومياً، أي ما يقارب نصف ‏حجم الإمدادات التي كانت تمر قبل الحرب، يتم نقلها عبر المضيق وضخها في ‏أسواق الطاقة العالمية، مشيرين إلى أن العملية ساهمت في تخفيف تداعيات ‏اضطراب الإمدادات والحد من ارتفاع أسعار الخام.‏

ووفقاً لـ”أكسيوس”، دخلت خلال الأسابيع القليلة الماضية ما بين 15 و20 ناقلة نفط ‏إلى المضيق، وغادرت عبر المسار الجنوبي على طول الساحل العُماني.‏

وأشار الموقع إلى أن القوة المكلفة بتأمين الملاحة في منطقة مضيق هرمز تدار من ‏مقر قيادة الجيش الأمريكي في قاعدة “فورت براغ” بولاية نورث كارولاينا الأمريكية، ‏بالتنسيق مع شركاء الولايات المتحدة الإقليميين.‏

وأضاف أن تنظيم حركة الناقلات يتم عبر قوافل ليلية، بحيث تتحرك السفن المغادرة ‏والقادمة ضمن توقيتات محددة، فيما توفر القوات الجوية الأمريكية حماية جوية للممر ‏الملاحي في مواجهة تهديدات محتملة.‏

وأكد “أكسيوس” أن استمرار حركة ناقلات النفط عبر المضيق، رغم انخفاضها عن ‏مستويات ما قبل الحرب، يمثل عاملاً مهماً في دعم استقرار أسواق الطاقة العالمية ‏وتخفيف آثار اضطرابات الإمدادات.‏

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أمس الأربعاء أن الولايات المتحدة تسيطر ‏على مضيق هرمز، وأن أسعار النفط ستنخفض ‏بشكل كبير بعد انتهاء الأزمة، فيما ‏أظهرت بيانات شركة كبلر لتحليلات الشحن البحري، عبور ست سفن محملة بسلع ‏أولية مضيق هرمز ‏أول أمس الثلاثاء، مقابل تسع في اليوم السابق، وأقل من متوسط ‏الأيام العشرة البالغ 11 سفينة.‏