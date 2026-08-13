مصر والإمارات تؤكدان ضرورة احتواء التوترات في المنطقة

القاهرة-سانا

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان ضرورة تكثيف الجهود الرامية إلى خفض التصعيد واحتواء التوترات في المنطقة، والعودة إلى الالتزام بمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، بما يهيئ لاستئناف المسارات السياسية والدبلوماسية ويحول دون اتساع رقعة الصراع.

وذكرت وزارة الخارجية المصرية عبر موقعها الإلكتروني اليوم الخميس، أن الوزيرين شددا خلال اتصال هاتفي بينهما، على أهمية احترام قواعد القانون الدولي وصون أمن وسلامة وحرية الملاحة الدولية.

وفيما يتعلق بتطورات الأوضاع في فلسطين، أكد الوزيران أهمية استكمال تنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في غزة، وفق خارطة الطريق المعلنة، بما يسهم في تثبيت الاستقرار وتهيئة الظروف للانتقال إلى المراحل التالية.

وجدد الوزيران التأكيد على ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية، ورفض أي خطوات من شأنها تقويض فرص تحقيق السلام وحل الدولتين، مشددين على أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية.

وبحث الجانبان أيضاً تطورات الأوضاع في السودان، والجهود الإقليمية والدولية المبذولة لمعالجة الأزمة في البلاد، مؤكدين أهمية مواصلة التنسيق والتشاور لدعم أمن السودان واستقراره وتخفيف المعاناة الإنسانية للشعب السوداني.