ترامب يحذر الناتو من “مستقبل سيئ” إن لم يدعم واشنطن في تأمين مضيق هرمز

واشنطن-سانا

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الإثنين، من أن حلف شمال الأطلسي “الناتو” يواجه “مستقبلاً سيئاً للغاية”، في حال عدم تقديم الحلفاء الدعم اللازم للولايات المتحدة في المواجهات العسكرية مع إيران وفي تأمين ممر مضيق هرمز المائي.

وقال ترامب في مقابلة هاتفية أجرتها معه صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية: ” إن تضامن الحلف بات مرتبطاً بشكل متزايد بمدى انخراط أعضائه في دعم العمليات العسكرية الأمريكية”.

وتابع: “من الإنصاف أن يساهم أولئك الذين يجنون الأرباح من المضيق في ضمان عدم حدوث أي مكروه هناك، مذكّراً بأن أوروبا والصين تعتمدان بشكل كبير على نفط الخليج، بخلاف الولايات المتحدة”.

وأعرب الرئيس الأمريكي عن استيائه جراء رفض بعض دول الناتو، وفي مقدمتها بريطانيا، تقديم تسهيلات عسكرية واستخدام القواعد المشتركة لشن هجوم ضد الأهداف الإيرانية، وهو ما اعتبره “اختباراً لمدى التزام الحلفاء” و”تقاسم الأعباء الدفاعية”.

وأكد ترامب في هذا السياق، أنه إذا لم يكن هناك رد على الطلب الأمريكي، أو إذا كان الرد سلبياً، فيعتقد أن ذلك سيؤدي إلى تبعات وخيمة على مستقبل الناتو.

وفيما يخص الصين، هدد ترامب بتأجيل القمة المرتقبة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، المقررة في بكين نهاية آذار الجاري، ما لم تساهم بكين في تأمين المضيق الذي يمر عبره 90بالمئة من إمداداتها النفطية.

وكان ترامب أطلق مؤخراً دعوة إلى دول عدة لإرسال سفن حربية للمساعدة في حماية إمدادات النفط العالمية التي تعبر مضيق هرمز، التي باتت شبه متوقفة منذ اندلاع الحرب على إيران، ما تسبّب بارتفاع أسعار موارد الطاقة، وخصوصاً النفط، إلى مستويات لم تعهدها منذ أعوام.