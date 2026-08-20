الأمم المتحدة تحذّر من مخططات استيطانية ومن تصعيد التحريض الإسرائيلي‏ على قتل الفلسطينيين

نيويورك-سانا‏

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة ” أنطونيو غوتيريش” عن القلق البالغ بشأن خطط ‏إسرائيلية لإنشاء بؤر استيطانية جديدة في الضفة الغربية، مؤكداً أنّها تهدد حل ‏الدولتين.‏

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ونقل مركز أنباء الأمم المتحدة عن المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك قوله ‏في مؤتمر صحفي مساء أمس الأربعاء: إن التقارير بشأن هذه البؤر تثير القلق ‏البالغ ولا سيما التطورات المتعلقة بمستوطنة (إي-1) التي ستقطع بشكل فعلي ‏التواصل بين شمال الضفة الغربية وجنوبها”، مضيفاً أنّ ذلك “سيؤدي إلى عواقب ‏وخيمة على السلامة الإقليمية للأرض الفلسطينية المحتلة، وسيشكل تهديداً وجودياً ‏لحل الدولتين”.‏

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وطالب دوجاريك سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالامتناع عن اتخاذ مزيد من الخطوات ‏بهذا الشأن، وأن تلتزم بقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وبما يتوافق مع الرأي ‏الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 19 تموز 2024.‏

‏ اعتداءات متصاعدة في الضفة الغربية

ولفت المتحدث إلى تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية، لافتاً إلى ‏العملية التي نفذها الاحتلال أمس في بلدة الظاهرية بالخليل وفرض خلالها حظراً ‏للتجوال على نحو 40 ألف شخص، بينهم أطفال، وقال: إن هذا الوضع يخلف أثراً ‏إنسانياً فورياً، إذ لا يستطيع الناس إعادة التزود بالمؤن أو الوصول إلى الخدمات ‏الأساسية أو حتى الوصول إلى أماكن عملهم.‏

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وشدد المتحدث الأممي على ضرورة حماية المنازل والعائلات، وتنفيذ أي عملية ‏أمنية بطريقة تحترم القانون الدولي، بما في ذلك حماية المدنيين وكرامتهم.‏

غارة على غزة ومقتل سبعة فلسطينيين

كما أشار إلى استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة ومقتل 7 فلسطينيين ‏وإصابة آخرين جراء غارة إسرائيلية على ميناء غزة أمس.‏

دعم إنساني في الضفة ‏

وفيما يتعلق بتقديم المساعدات أوضح دوجاريك أن الأمم المتحدة وشركاءها يواصلون ‏دعم سكان الضفة الغربية، لافتاً إلى أن ‏4000 طفل انضموا إلى مخيمات وكالة ‏غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا الصيفية في 34 مدرسة، حيث ‏يشاركون في أنشطة رياضية وفنية ومسرحية وأنشطة دعم نفسي واجتماعي.‏

‏ ‏تصريحات بن غفير لقتل الفلسطينيين ازدراء للإنسانية ‏

من ناحية أخرى قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية ‏المحتلة: إن التصريحات الأخيرة لوزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي ‏ایتمار بن غفیر، التي يدعو فیها إلی العنف ویحرض علیه بما يرقى إلى جرائم ‏فظیعة، تُعد مثالاً جديداً على الازدراء التام للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي ‏لحقوق الإنسان والمبادئ الأساسية للإنسانية.‏

وأضاف المكتب في بيان صحفي: إن هذه التصريحات التي تجرد الفلسطينيين من ‏إنسانيتهم تأتي في أعقاب الخسائر البشرية المدمرة، إذ قُتل 73,400 فلسطينياً ‏وأصيب 174,312 آخرون في غزة منذ 7 تشرین الأول وفقاً لوزارة الصحة ‏الفلسطينیة إلى جانب مقتل 1,123 فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة.‏

التزامات قانونية دولية ‏

وأشار المكتب الأممي إلى أن محكمة العدل الدولیة أصدرت في کانون الثاني ‌‏2024 تدابیر مؤقتة تُلزم إسرائیل بأن “تتخذ جميع التدابير التي في وسعها، ‏لمنع ومعاقبة التحريض المباشر والعلني على ارتكاب جريمة الإبادة الجماعیة في ‏قطاع غزة”‏.

وأضاف المكتب: في ظل الدمار الكامل في غزة واستمرار هجمات المستوطنين ‏الإسرائيليين والتهجير المتسارع للفلسطينيين قسراً في الضفة الغربية، تستمر بلا ‏انقطاع التصريحات الصادرة عن كبار المسؤولين الإسرائيليین لتبرير مزيد من ‏عمليات القتل الجماعي غیر القانوني للفلسطينيين وتشجيعها.‏

ودعا المكتب الحكومة الإسرائيلية إلى التحقيق في حالات التحریض، ولا سیما ‏الصادرة عن کبار المسؤولین، وأن تحاسبهم. ‏

وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة: إن علی ‏الدول أن تتخذ خطوات للوفاء بالتزاماتها بمنع الجرائم الفظيعة والمعاقبة عليها.‏