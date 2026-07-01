واشنطن ترفض تجديد اتفاق التجارة الحرة مع كندا والمكسيك بصيغته الحالية

واشنطن-سانا
أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، أنها لن تجدد اتفاق التجارة الحرة مع كندا والمكسيك بصيغته الحالية، مؤكدةً عزمها مواصلة المفاوضات مع شريكيها للتوصل إلى اتفاق أفضل.
ونقلت وكالة فرانس برس عن ممثل البيت الأبيض لشؤون التجارة جيميسون غرير قوله: إن الولايات المتحدة لا تقبل تجديد الاتفاق بشكله الحالي.
وأضاف غرير المكلف إدارة هذه المفاوضات: إن واشنطن ترغب في مواصلة المشاورات مع المكسيك وكندا لمعالجة أوجه القصور في الاتفاق، والعجز التجاري مع البلدين، موضحاً أن الاتفاق سيبقى سارياً إلى حين حل المشكلات العالقة، أو انتهاء مدة تطبيقه بعد عشر سنوات.
وجاء إعلان واشنطن عقب اجتماع عقد عبر الإنترنت بين مسؤولين من العواصم الثلاث، من دون أن يحقق الأهداف المرجوة.
وفي ختام الاجتماع، أكد وزير الاقتصاد المكسيكي مارسيلو إيبرارد الموقف الأمريكي، لكنه أعرب عن إمكانية التوصل إلى اتفاق سريع، مشيراً إلى عدم وجود خلافات جوهرية يستعصي حلها.
وتعد كندا والمكسيك من أبرز الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، إلا أنهما كانتا أيضاً من أوائل المتضررين من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقب عودته إلى البيت الأبيض في كانون الثاني 2025.