واشنطن ترفض تجديد اتفاق التجارة الحرة مع كندا والمكسيك بصيغته الحالية

reuters 6891e72b1754392363 020524 large واشنطن ترفض تجديد اتفاق التجارة الحرة مع كندا والمكسيك بصيغته الحالية

واشنطن-سانا‏

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، أنها لن تجدد اتفاق التجارة الحرة مع كندا والمكسيك بصيغته الحالية، مؤكدةً عزمها ‏مواصلة المفاوضات مع شريكيها للتوصل إلى اتفاق أفضل.‏

ونقلت وكالة فرانس برس عن ممثل البيت الأبيض لشؤون التجارة جيميسون غرير قوله: إن الولايات المتحدة لا تقبل تجديد ‏الاتفاق بشكله الحالي.‏

وأضاف غرير المكلف إدارة هذه المفاوضات: إن واشنطن ترغب في مواصلة المشاورات مع المكسيك وكندا لمعالجة أوجه ‏القصور في الاتفاق، والعجز التجاري مع البلدين، موضحاً أن الاتفاق سيبقى سارياً إلى حين حل المشكلات العالقة، أو انتهاء ‏مدة تطبيقه بعد عشر سنوات.‏

وجاء إعلان واشنطن عقب اجتماع عقد عبر الإنترنت بين مسؤولين من العواصم الثلاث، من دون أن يحقق الأهداف ‏المرجوة.‏

وفي ختام الاجتماع، أكد وزير الاقتصاد المكسيكي مارسيلو إيبرارد الموقف الأمريكي، لكنه أعرب عن إمكانية التوصل إلى ‏اتفاق سريع، مشيراً إلى عدم وجود خلافات جوهرية يستعصي حلها.‏

وتعد كندا والمكسيك من أبرز الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، إلا أنهما كانتا أيضاً من أوائل المتضررين من الرسوم ‏الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقب عودته إلى البيت الأبيض في كانون الثاني 2025.‏

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