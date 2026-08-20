رئيس كوريا الجنوبية يرحب بتقليص المناورات مع واشنطن سعياً للحوار مع بيونغ يانغ

سيئول-سانا

أعرب الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه ميونغ اليوم الخميس عن احترامه لجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرامية إلى تهيئة الظروف لاستئناف الحوار مع كوريا الشمالية، بما في ذلك قرار تقليص المناورات العسكرية المشتركة بين سيئول وواشنطن.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية عن لي قوله: إن قرار ترامب يمثل خطوة مهمة تعكس «تفكيراً جاداً في تحقيق السلام بعيداً عن العداء والمواجهة» في شبه الجزيرة الكورية، معرباً عن أمله في أن يسهم في بناء الثقة واستئناف الحوار بين واشنطن وبيونغ يانغ وإرساء نظام سلام مستقر.

وأضاف أن بلاده تشارك ترامب التزامه بتهيئة الظروف المناسبة للحوار، حتى لو تطلب ذلك تقليص المناورات والتدريبات الميدانية المشتركة، مؤكداً استعداد حكومته للقيام بدورها في دعم هذه الجهود.

وكان ترامب أعلن الأحد أنه أصدر تعليمات إلى وزارة الدفاع الأمريكية لإجراء «تقليص كبير» للمناورات المشتركة مع كوريا الجنوبية، معتبراً أنها ترسل إشارة «غير لائقة وعدائية» إلى كوريا الديمقراطية.

وفي سياق متصل، أكد لي أن حكومة بلاده ستواصل التواصل مع الولايات المتحدة بشأن سبل المساهمة في الجهود الدولية الرامية إلى ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، وذلك في حدود القوانين والسياسات الأساسية لكوريا الجنوبية.

وأكد لي تطلعه إلى لقاء ترامب مجدداً في الولايات المتحدة خلال الفترة المقبلة، مشدداً على مواصلة التعاون بين البلدين.