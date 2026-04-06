تراجع أسعار النفط متأثرة بمقترح تهدئة بين واشنطن وطهران

عواصم-سانا

تراجعت أسعار النفط العالمية اليوم الإثنين، في تعاملات متقلبة، مع ترقب الأسواق لمآلات المحادثات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، وسط مؤشرات أولية على إمكانية التوصل إلى تفاهم يخفف من حدة التوتر في المنطقة.

وذكرت وكالة رويترز، أن العقود الآجلة لخام برنت انخفضت بمقدار 1.92 دولار لتسجل 107.11 دولارات للبرميل، فيما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنحو 2.03 دولار إلى 109.50 دولارات للبرميل.

ويأتي هذا التراجع في ظل تسلم كل من واشنطن وطهران إطاراً أولياً لخطة تهدف إلى إنهاء الأعمال القتالية، في خطوة اعتبرها المستثمرون مؤشراً على احتمال استقرار الإمدادات النفطية خلال الفترة المقبلة.

ويرى مراقبون أن أي تقدم فعلي في المفاوضات قد يسهم في تهدئة الأسواق وخفض الأسعار، في حين أن استمرار التوتر أو تعثر الاتفاق قد يعيد موجة الارتفاعات الحادة، في ظل هشاشة التوازن بين العرض والطلب عالمياً.

