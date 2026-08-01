اقتلاع نحو 600 شجرة زيتون جراء اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي جنوب لبنان

بيروت-سانا

تسببت اعتداءات وتوغلات نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة زوطر الشرقية جنوب لبنان باقتلاع نحو 600 شجرة زيتون معمرة، ملحقةً خسائر كبيرة بالمزارعين وبالقطاع الزراعي في المنطقة.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، اليوم السبت، أن عمليات التوغل التي شهدتها البلدة أسفرت عن اقتلاع ما يقارب 600 شجرة زيتون معمّرة تعود ملكيتها لعدد من العائلات، الأمر الذي ألحق أضراراً زراعية ومعنوية جسيمة بأصحابها.

وبحسب سكان البلدة، نفذت عملية اقتلاع الأشجار باستخدام آليات ثقيلة، ما يعني تدمير جزء من المشهد الزراعي الذي تتميز به قرى جنوب لبنان، وإلحاق ضرر بإرثها الزراعي والبيئي.

يشار إلى أن لبنان وإسرائيل أبرمتا في الـ 26 من حزيران الماضي اتفاق إطار بعد 5 جولات تفاوضية ينص خصوصاً على نزع سلاح ميليشيا “حزب الله”، وانسحاب إسرائيل تدريجياً من الأراضي التي توغلت فيها بجنوب لبنان، وانتشار الجيش اللبناني بدءاً من منطقتين تجريبيتين.