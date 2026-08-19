أردوغان: تركيا تتصدر دول العالم في تقديم المساعدات الإنسانية مقارنة بدخلها القومي

أنقرة-سانا

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء أن بلاده لا تزال تتصدر دول العالم في تقديم المساعدات الإنسانية، مقارنة بدخلها القومي.

ونقلت وكالة الأناضول عن أردوغان قوله بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني: إن تركيا تواصل تقديم نموذج في مجال العمل الإنساني، مستندة إلى تاريخها وقيمها الحضارية، مشيراً إلى أن أكثر من 300 مليون شخص يفتقرون إلى أبسط الاحتياجات الأساسية ويكافحون للبقاء في ظروف صعبة، معتبراً أن هذه الأوضاع تمثل حقيقة تستدعي تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته.

وأضاف الرئيس التركي أن تركيا ستواصل تقديم المساعدة للمحتاجين في مختلف أنحاء العالم، ولا سيما في قطاع غزة، مؤكداً استمرار بلاده في الوقوف إلى جانب المتضررين والمظلومين، وتقديم الدعم لهم، ومدّ يد العون إلى كل محتاج.

يشار إلى أن 19 من آب من كل عام، يحتفل العالم باليوم العالمي للعمل الإنساني، تقديراً للعاملين في مجال الإغاثة وجهودهم في إنقاذ الأرواح ودعم المتضررين في مناطق الأزمات والكوارث، والتأكيد على مبادئ التضامن الإنساني وحماية العاملين وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها.