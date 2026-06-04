8 قتلى و15 جريحاً في غارات إسرائيلية على البقاع وجنوب لبنان

AFP 20260604 B4ZD34W v1 HighRes LebanonIsraelIranUsWar 8 قتلى و15 جريحاً في غارات إسرائيلية على البقاع وجنوب لبنان

بيروت-سانا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مساء اليوم الخميس مقتل ثمانية أشخاص وإصابة 15 آخرين بجروح، جراء اعتداءات طيران الاحتلال الإسرائيلي على مناطق في البقاع وجنوب لبنان.

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن بيان لمركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع للوزارة قوله: “إن غارة إسرائيلية استهدفت بلدة سحمر في البقاع الغربي أدت إلى مقتل خمسة أشخاص وإصابة امرأة بجروح”، مضيفاً: إن غارة أخرى استهدفت المساكن الشعبية في قضاء صور أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة سبعة آخرين بجروح، بينهم ثلاثة أطفال وسيدتان.

وأشار مركز عمليات الطوارئ في بيانه إلى إصابة 7 أشخاص بجروح، بينهم طفلان وأربع سيدات، جراء غارة شنها طيران الاحتلال واستهدفت بلدة عرب الجل في قضاء صيدا.

وكانت حصيلة سابقة اليوم أشارت إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة عدد آخر بجروح جراء الغارات على بلدة سحمر في البقاع الغربي، فيما قُتل شخص وأصيب آخر إثر استهداف مسيّرة تابعة للاحتلال دراجة نارية في بلدة معروب بقضاء صور.

الجيش الأمريكي يعلن ارتفاع عدد جنوده القتلى إلى 7 جراء الحرب مع إيران
ترامب يهدد بإرسال حاملة طائرات جديد حال فشل المفاوضات مع إيران
قطر تدين استهداف مركز إسلامي في الولايات المتحدة
وزير الخارجية الإيطالي: مجزرة حقيقية تجري في قطاع غزة
الدفاع السعودية: تدمير عدة مسيرات شرق الخرج وفي المنطقة الشرقية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك