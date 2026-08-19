‏247742 قتيلاً وجريحاً في قطاع غزة منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية ‏

القدس المحتلة-سانا
ارتفع عدد ضحايا حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول عام 2023 وحتى الآن إلى 73,407 قتلى، و174,335 جريحاً.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان اليوم الأربعاء عبر قناتها على تلغرام: إنّ مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ 24 ساعة الماضية سبعة قتلى، و23 إصابة، مضيفة: إنّ إجمالي عدد الضحايا منذ وقف إطلاق النار في العاشر من تشرين الأول الماضي وصل إلى 1,273 قتيلاً و4،223 جريحاً.
وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.
وأسفرت حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة عن كارثة إنسانية جراء الدمار الهائل في المنازل والبنى التحتية، وانهيار الخدمات، ويزداد الوضع سوءاً في ظل منع الاحتلال إدخال المواد الإغاثية وتلك اللازمة لإعادة الإعمار، رغم أن اتفاق وقف إطلاق النار ينص على السماح بإدخالها دون قيود.