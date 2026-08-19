‏247742 قتيلاً وجريحاً في قطاع غزة منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية ‏

القدس المحتلة-سانا‏

‏‌‎ارتفع عدد ضحايا حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة منذ ‌‏السابع من تشرين ‏الأول عام 2023 وحتى الآن إلى 73,407 قتلى، ‌‏و174,335 جريحاً‎.‎

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وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان اليوم الأربعاء ‏عبر قناتها ‏على تلغرام: إنّ ‏مستشفيات القطاع استقبلت ‏خلال الـ 24 ساعة ‏الماضية سبعة قتلى، و23 إصابة، ‏مضيفة: إنّ إجمالي عدد الضحايا منذ وقف ‏إطلاق النار ‏في العاشر من تشرين الأول ‏الماضي وصل ‏إلى 1,273 قتيلاً ‏و4،223 جريحاً.‌‎

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وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام ‏وفي ‏الطرقات، في ظل عجز ‏طواقم الإسعاف والدفاع ‏المدني عن ‏الوصول إليهم حتى هذه اللحظة‎.‎

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وأسفرت حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة عن كارثة ‏إنسانية ‏جراء ‏الدمار ‏الهائل في المنازل والبنى التحتية، وانهيار ‏الخدمات، ‏ويزداد الوضع سوءاً في ظل ‏منع الاحتلال ‏إدخال المواد الإغاثية ‏وتلك اللازمة لإعادة الإعمار، رغم ‏أن اتفاق ‏وقف إطلاق النار ‏ينص على السماح بإدخالها ‏دون قيود‎. ‎