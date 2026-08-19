تحذير أممي: الوضع الأمني في لبنان لا يزال هشاً والغارات الإسرائيلية تتسبب ‏بموجات نزوح جديدة

جنيف-سانا‏

حذّرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين من أن التداعيات الإنسانية ‏للاعتداءات الإسرائيلية على لبنان لم تنته بعد، حيث لا يزال الوضع الأمني هشّاً، والاحتياجات الإنسانية لمئات الآلاف من الأشخاص لا تزال هائلة مع موجات نزوح ‏جديدة.‏

ونقل مركز أنباء الأمم المتحدة عن المتحدث باسم المفوضية “بابار بلوش” قوله في ‏مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء: عاد نحو 860 ألف شخص إلى مناطقهم، فيما لا يزال ‏هناك حوالي 360 ألف نازح، من بينهم 22 ألف شخص يعيشون في ملاجئ ‏جماعية” مضيفا: إنه “وعلى الرغم من إعلان وقف إطلاق النار، تسببت الغارات ‏الجوية الإسرائيلية الأخيرة على الجنوب في موجة نزوح جديدة حيث فرت مئات ‏العائلات شمالاً بحثاً عن الأمان”.‏

وتابع بلوش أنّ العديد من العائلات لا تزال غير قادرة على العودة إلى منازلها، ‏بسبب الأنقاض الكثيفة، وانعدام الأمن، وصعوبة الوصول إلى مجتمعاتهم، والأضرار ‏واسعة النطاق التي لحقت بالبنية التحتية.‏

وأوضح بلوش أن الأضرار واسعة النطاق التي لحقت بالمساكن، وشبكات المياه، ‏والكهرباء، والمدارس، والمرافق الصحية، والأراضي الزراعية، والبنية التحتية، لا تزال ‏تعيق فرص التعافي، موضحاً أنّ هناك أكثر من 700 ألف شخص تأثر بالأضرار ‏التي لحقت بالبنية التحتية للمياه في أجزاء من جنوب لبنان، ما يؤكد أن العودة لا ‏تمثل نهاية الاحتياجات الإنسانية.‏

وأضاف أن اقتراب العام الدراسي يشكل ضغطاً إضافياً، حيث يجري دمج الملاجئ ‏الجماعية، التي تستضيفها في الغالب المدارس الحكومية، تدريجياً.‏

يشار إلى أن لبنان وإسرائيل أبرما في 26 حزيران الماضي اتفاق إطار ينص أساساً ‏على نزع سلاح الجماعات المسلحة، والانسحاب التدريجي للقوات الإسرائيلية من ‏المناطق التي توغلت فيها بجنوب لبنان، وانتشار الجيش اللبناني بدءاً من منطقتين ‏تجريبيتين ورغم ذلك تواصل إسرائيل اعتداءاتها على الجنوب اللبناني.‏