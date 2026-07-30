خمسة جرحى بينهم طفل جراء هجوم روسي على كييف

كييف-سانا‏

أصيب خمسة أشخاص، بينهم طفل، جراء هجوم روسي استهدف منطقة كييف، فيما ‏تعرض منزل سكني لأضرار جسيمة في منطقة بروفاري.‏

ونقلت الوكالة الأوكرانية “أوكرينفورم” اليوم الخميس عن دائرة الطوارئ الحكومية ‏الأوكرانية قولها: إن خمسة أشخاص، بينهم طفل، أصيبوا جراء الهجوم.‏

وأضافت أن منزلاً مؤلفاً من طابقين في قرية سكيبين بمنطقة بروفاري تعرض لدمار ‏جزئي، كما تضرر منزلان مجاوران.‏

وأوضحت الوكالة أن فرق الإنقاذ تمكنت، خلال عمليات الاستجابة، من انتشال ثلاثة ‏مصابين من تحت الأنقاض.‏

وكان عمدة العاصمة الأوكرانية كييف فيتالي كليتشكو، أعلن في وقت سابق اليوم، ‏تعرض المدينة لضربات صاروخية باليستية ‏مكثفة، أسفرت عن اندلاع حرائق في مواقع ‏ومنشآت متفرقة من العاصمة.‏

وتتواصل الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا حيث أعلن ‏الجيش الأوكراني أمس الأربعاء استهداف مصفاة ريازان النفطية ‏الروسية، فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت ‏موانئ وسفناً أوكرانية في نيكولايف وأوديسا وتشرنومورسك، ‏مؤكدة تدمير مرافق تخزين معدات عسكرية وخزانات وقود‎.‎