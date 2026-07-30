خمسة جرحى بينهم طفل جراء هجوم روسي على كييف

كييف-سانا
أصيب خمسة أشخاص، بينهم طفل، جراء هجوم روسي استهدف منطقة كييف، فيما تعرض منزل سكني لأضرار جسيمة في منطقة بروفاري.
ونقلت الوكالة الأوكرانية “أوكرينفورم” اليوم الخميس عن دائرة الطوارئ الحكومية الأوكرانية قولها: إن خمسة أشخاص، بينهم طفل، أصيبوا جراء الهجوم.
وأضافت أن منزلاً مؤلفاً من طابقين في قرية سكيبين بمنطقة بروفاري تعرض لدمار جزئي، كما تضرر منزلان مجاوران.
وأوضحت الوكالة أن فرق الإنقاذ تمكنت، خلال عمليات الاستجابة، من انتشال ثلاثة مصابين من تحت الأنقاض.
وكان عمدة العاصمة الأوكرانية كييف فيتالي كليتشكو، أعلن في وقت سابق اليوم، تعرض المدينة لضربات صاروخية باليستية مكثفة، أسفرت عن اندلاع حرائق في مواقع ومنشآت متفرقة من العاصمة.
وتتواصل الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا حيث أعلن الجيش الأوكراني أمس الأربعاء استهداف مصفاة ريازان النفطية الروسية، فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت موانئ وسفناً أوكرانية في نيكولايف وأوديسا وتشرنومورسك، مؤكدة تدمير مرافق تخزين معدات عسكرية وخزانات وقود.